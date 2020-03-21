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Berber, kuaför ve güzellik salonlarına yasak

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.03.2020 16:59 | Son Güncelleme

Dünyada ve Türkiye’de salgın halinde bulunan korona virüs pandemi hastalığını önlemek maksatı ile berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici süre durduruldu.Balıkesir Valiliği korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının amacıyla bazı önlemler aldı.

Dünyada ve Türkiye’de salgın halinde bulunan korona virüs pandemi hastalığını önlemek maksatı ile berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici süre durduruldu.
Balıkesir Valiliği korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının amacıyla bazı önlemler aldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından tedbir amaçlı kararlar alınmıştır. İçişleri Bakanlığımızın ilgi talimatları gereğince Korona virüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan insanların toplu olarak bulundukları başta bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması olmak üzere birçok tedbire başvurulmaktadır. Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında; alınan tedbirlere ilave olarak; vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları veya yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlarımız açısından riskli olabilecek; berber, güzellik salonu ve merkezi, kuaför gibi işyerlerin faaliyetlerinin 21.03.2020 Cumartesi 18.00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulmuştur" açıklaması yapıldı.
Mangal yakılması ve piknik yapmak yasaklandı
Balıkesir Valiliğinden yapılan 2. açıklamada Vatandaşların sağlığı açısından piknik yakılması ve piknik yapmak geçici süre ile durdurulduğu açıklandı. Valilikten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi. "Çin’in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Korona virüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulumuz tarafından tedbir amaçlı kararlar alınmıştır.
Bu tedbirlere rağmen "evde kalın" çağrısına çok sayıda vatandaşımızın uymayarak park ve mesire alanlarına akın ettiği görülmüştür. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca tüm milli parklarda, ormanlarda ve Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı park ve bahçelerde koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına piknik yapılması ve mangal yakılması yasaklanmıştır" denildi.

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