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Berber ve kuaförlere dezenfekte ve koruyucu malzeme desteği

MUĞLA HABERLERİ  | 07.05.2020 10:32 | Son Güncelleme

Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak Menteşe’deki berber ve kuaförlere Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 19 bin maske, 10 bin eldiven ve 200 litre dezenfekte desteği sağlandı.Muğla İl Sağlık Müdürlüğü 11 Mayıs’ta tekrar hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaförlere Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Menteşe ilçesinde kullanılmak üzere 19 bin maske, 10 bin eldiven ve 200 litre dezenfekte yardımında bulundu.21 Mart tarihinde Kovid-19 salgın tedbirleri doğrultusunda geçici olarak hizmet dışı bırakılan berber ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi günü randevulu olarak ve saat 09.00-21.00 arasında hizmet verecek.

Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak Menteşe’deki berber ve kuaförlere Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 19 bin maske, 10 bin eldiven ve 200 litre dezenfekte desteği sağlandı.
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü 11 Mayıs’ta tekrar hizmet vermeye başlayacak berber ve kuaförlere Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Menteşe ilçesinde kullanılmak üzere 19 bin maske, 10 bin eldiven ve 200 litre dezenfekte yardımında bulundu.
21 Mart tarihinde Kovid-19 salgın tedbirleri doğrultusunda geçici olarak hizmet dışı bırakılan berber ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi günü randevulu olarak ve saat 09.00-21.00 arasında hizmet verecek. Berber ve kuaförler ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanacak esas ve kurallar da açıklandı.
45 gündür kapalı olan berber ve kuaförler iş yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başlarken Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk etapta Menteşe ilçesinde görev yapan berber ve kuaförler için 19 bin koruyucu maske, 10 bin eldiven ve 200 litre dezenfekte yardımında bulundu.
İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer ilk etapta Menteşe ilçesindeki berber ve kuaförlere bu yardımın yapıldığını söylerken, Oda Başkanı tarafından ilçelerdeki ihtiyaçlar için de gerekli yardımın yapılacağını açıkladı. Gencer, “11 Mayıs’ta berberler ve kuaförler faaliyete başlıyorlar. Yaklaşık 2 aydır faaliyet göstermiyorlardı. Biz Sağlık Müdürlüğü olarak başlangıç olarak ve örnek olması nedeniyle ihtiyaçları olan dezenfekte, eldiven ve maskeyi bir defaya mahsus olmak üzere kendilerine armağan ediyoruz. Bu arkadaşlarımız bundan sonra pandemi kurallarına uymak koşuluyla sosyal mesafeyi korumak, elleri sabunla yıkamak, her gelen müşteri için eldiven ve maske değiştirerek görevlerini yapacaklar. Bu topluma bir hizmettir. 19 bin maske, 10 eldiven ve 200 litre dezenfekte Menteşe ilçesindeki 190 kişiye iletilmek üzere oda başkanımıza teslim edilecek. Diğer ilçelerde biz imkanlarımız ölçüsünde başkanımız bize isim listelerini ve sayılarını bize getirecek ve yardımcı olacağız o konuda. ” dedi.
Muğla Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Özcan Çolakkol, “21 Mart’tan bu yana bütün berberler ve kuaförler kapalıydı. Bu süreçte ortak sosyal medya grubundan Müdürümüz ile bu süreci nasıl atlatırız, hastalıktan nasıl korunuruz ve hijyen konusunda irtibat halindeydik. Federasyonumuz Sağlık Bakanlığımız ile görüşme halindeydi. Pazartesi günü nasip olursa hijyenik, temiz ve mesafeyi korur bir şekilde berberler ve kuaförlerimiz çalışmalarına başlayacaklar. Devletimizin ve sizin yaptığınız bu destekten dolayı teşekkür ederim” dedi.

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Sabah
05:58
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:08
Yatsı
21:35

Muğla Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Genek Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ertuğ Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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