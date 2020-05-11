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Berber ve kuaförlere hijyen desteği

BURSA HABERLERİ  | 11.05.2020 16:45 | Son Güncelleme

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, hizmete başlayan berber ve kuaförlere maske ile el dezenfektanı dağıttı.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle faaliyetlerine geçici olarak ara verilen berber ve kuaförler hizmete yeniden başladı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, hizmete başlayan berber ve kuaförlere maske ile el dezenfektanı dağıttı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle faaliyetlerine geçici olarak ara verilen berber ve kuaförler hizmete yeniden başladı. İznik Belediyesi ilçede hizmet veren berberler ve kuaförlere maske ve el dezenfektanı desteğinde bulundu. Zabıta ekipleri sosyal mesafeye ve alınan tedbirlere uymaları noktasında berber ve kuaförleri bilgilendirdi. Başkan Usta’ya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan da eşlik etti.
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 21 Mart’ta kapanan berber ve kuaförler, 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle tekrar müşterilerine kapılarını açtı. 50 günün ardından kapılarını açan berber ve kuaförlere vatandaşlar akın etti. İznik Belediyesi ekipleri, hem esnafın hem de müşterilerin sağlığı için ilçe genelinde yer alan işletmeleri tek tek inceledi. Özellikle sosyal mesafe konusunda berber ve kuaförleri uyaran ekipler, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta eşliğinde işyeri sahiplerine maske ve el dezenfektanı dağıttı. Bu uygulaması, esnaf ve vatandaşları oldukça memnun etti.
Başkan Usta, “Korana virüs salgınından dolayı berber ve kuaförlerimiz 50 gündür kapalıydı. Bizler, ekiplerimiz ile onlara destek olmak adına kendilerine bir kutu maske ve 2 litre el dezenfektanı dağıttık. Bugün ise kontrollü normalleşme kapsamında açılan berber ve kuaförlerimiz ilk müşterilerini almaya başladı. Esnafımızın belirlenen kurallara uyarak hizmet vereceğine yürekten inanıyorum. İnşallah, salgını en kısa sürede el birliğiyle atlatacağız” dedi.

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