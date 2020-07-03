YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Berberler tedbirleri en üst düzeyde alıyor

Berberler tedbirleri en üst düzeyde alıyor

KİLİS HABERLERİ  | 03.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, berber ile kuaförlerin korana virüs tedbirleri kapsamında bütün tedbirleri aldığını söyledi.Oda Başkanı Sayaoğlu, Pendami sürecinde berber ve kuaför güzellik salonları her türlü kurallara uyduğunu ifade ederek, “Valiliğimiz tarafından gönderilen genelgeye uygun olarak, hijyenik mesafe, maske kullanımı, tek kullanımlık havlu başta olmak üzere tüm kurallara uyarak başarılı bir süreç yürütüyoruz.

Berberler tedbirleri en üst düzeyde alıyor

Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, berber ile kuaförlerin korana virüs tedbirleri kapsamında bütün tedbirleri aldığını söyledi.
Oda Başkanı Sayaoğlu, Pendami sürecinde berber ve kuaför güzellik salonları her türlü kurallara uyduğunu ifade ederek, “Valiliğimiz tarafından gönderilen genelgeye uygun olarak, hijyenik mesafe, maske kullanımı, tek kullanımlık havlu başta olmak üzere tüm kurallara uyarak başarılı bir süreç yürütüyoruz. Ne yazık ki Kilisi’mizde vaka artışı artış söz konusudur. Kilis’te sanki berber kuaförler dikkat etmiyormuş gibi algı oluşturuluyor. Halbuki biz esnaflar olarak her türlü tedbirimizi aldığımız gibi bizler dışarıdan gelenlerden çekiniyoruz. Kendi esnaflarımızı tamamen valimizin emriyle Covit -19 testi yaptırdık. Sadece bir esnafımızda pozitif rastlandı. Allaha şükür hiçbir şeyi yok ve bizlerde yönetim ve denetim kurulu olarak geçmiş olsun ziyaretimizi gerçekleştirdik” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en büyüğü Türkiye'de! Dünyanın en büyüğü Türkiye'de!
PARTNER Danla Biliç'ten oklay itiraf! Tam 4 kez... Danla Biliç'ten oklay itiraf! Tam 4 kez...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

Karesi Belediyesi’nden esnafa kira desteği

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

KARDEMİR Genel Kurulu 27 Temmuz'da yapılacak

Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürüyor

Sivas’ta sokak satıcılarına operasyon

Sivas’ta sokak satıcılarına operasyon

Kilis Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:10
Öğle
12:41
İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
21:37

Kilis Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Arzu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

Vakalar artıyor tedbirlere uyulmuyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kilis'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Kilis'te elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Yol çalışmaları sürüyor

Yol çalışmaları sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.