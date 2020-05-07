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Berberler ve kuaförlerde ilaçlama çalışması

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi, 11 Mayıs’ta faaliyete geçecek olan berberler ve kuaförlerde ilaçlama çalışmasına başladı.

Tepebaşı Belediyesi, 11 Mayıs’ta faaliyete geçecek olan berberler ve kuaförlerde ilaçlama çalışmasına başladı. Çalışma kapsamında ilçede bulunan iş yerleri özenle dezenfekte ediliyor.
Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, ilçede faaliyet gösteren berberler ve kuaförleri de dezenfekte ediyor. Bugüne kadar yüzlerce noktada ilaçlama çalışması yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ilaçlama ekipleri, 11 Mayıs tarihinde yeniden faaliyete geçecek olan berber ve kuaför işletmelerini hijyenik hale getiriyor. Eskişehir Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası ile iş birliği halinde gerçekleştirilen çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, özellikle virüsid, bakterisid ve fungisidlere karşı etkili olan antiseptik dezenfektan ilacı kullanılıyor. Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten esnaflar da Tepebaşı Belediyesi’ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletiyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ise çalışmaların devam edeceğini belirterek, vatandaşlara Korona virüse karşı hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurmaları konusunda uyarıyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen esnaf ve vatandaşlar 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa’ya ulaşabiliyor.

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