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Berberlerde bayram yoğunluğu

MALATYA HABERLERİ  | 28.07.2020 17:47 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala berberlerin bayram mesaisi yoğunlaştı.Malatya’da berber Şener Eroğlu, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, “Korona virüs salgının nedeniyle işyerimiz dezenfekte ediyoruz.

Berberlerde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala berberlerin bayram mesaisi yoğunlaştı.
Malatya’da berber Şener Eroğlu, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, “Korona virüs salgının nedeniyle işyerimiz dezenfekte ediyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz” ifadelerini kullandı.
Vatandaşları uyaran Eroğlu, tıraşı son güne bırakmamalarını önerdi ve “Bayram tıraşlarını son güne bırakmayın. Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Berberler ve kuaförler olarak bayramda yoğunluk olması için, vatandaşlarımız berberlerine giderek bugünlerde tıraşları yaptırsınlar. Son güne bırakılmasınlar” dedi. Eroğlu, “Bizler berber ve kuaförler olarak randevu sistemine göre çalışıyoruz Vatandaşlarımız randevularını daha öncesinden belirlesinler yoğunluk yaşanmadan berberlerine giderek tıraşlarını rahat bir şeklinde olsunlar “şeklinde konuştu.

Berberlerde bayram yoğunluğu

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