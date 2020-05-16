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Berberlerin Pazar günü çalışma saatine ’65 yaş ve üzeri’ düzenlemesi

ANTALYA HABERLERİ  | 16.05.2020 01:12 | Son Güncelleme

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağından muaf tutma uygulamasının aşırı sıcaklar sebebiyle 12:00-18:00 saatleri arası olarak değiştirilmesinin ardından bir değişiklik de Pazar günü bu yaş grubuna hizmet verecek olan erkek berberlerinin çalışma saatlerinde yapıldı.Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada daha önce alınan "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 17.05.2020 Pazar günü 12:00-18:00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine," şeklindeki değişikliğe işaret edildi.Söz konusu değişikliğin ardından kurul tarafınan alınan kararla berberlerin çalışma saatinde de değişiklik yapıldı.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağından muaf tutma uygulamasının aşırı sıcaklar sebebiyle 12:00-18:00 saatleri arası olarak değiştirilmesinin ardından bir değişiklik de Pazar günü bu yaş grubuna hizmet verecek olan erkek berberlerinin çalışma saatlerinde yapıldı.
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada daha önce alınan "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 17.05.2020 Pazar günü 12:00-18:00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine," şeklindeki değişikliğe işaret edildi.
Söz konusu değişikliğin ardından kurul tarafınan alınan kararla berberlerin çalışma saatinde de değişiklik yapıldı. Kararda, "Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın saç/sakal traşı ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla, ilimizdeki erkek berberi dükkânlarının, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılıncaya kadar Pazar günleri 11:00-19:00 saatleri arasında hizmet verebilecekleri şekliyle değiştirilmesine" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan değişikliğin uygulanmasının takip ve denetiminin kolluk birimleri ve belediye zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılacağı bilgisi yaplaşılan açıklamada
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, , Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanacağına dikkat çekildi.

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