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Bereket Sigorta, deprem planı ile asistans hizmetlerini daha da zenginleştiriyor

07.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bereket Sigorta Genel Müdürü Faruk Gökçen: - "En son İzmir ile kendini tekrar hatırlatan deprem önümüzdeki dönemde de ülkemizin bir gerçeği olmaya devam edeceği için hem sigortalılarımıza karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek hem de olabildiğince çok konuta ulaşarak olası bir afet durumunda sigortalılarımızın yaralarını sarmak için konut poliçelerimize deprem planı hizmetini ekledik"

İSTANBUL (AA) - Bereket Sigorta, konut poliçelerine eklediği "Deprem Planı" ile asistans hizmetlerini daha da zenginleştiriyor.

Bereket Sigorta açıklamasına göre, şirket, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olması nedeniyle sigortalıların deprem öncesi ve sonrasında ihtiyaç duyabileceği birçok hizmeti içeren deprem planı ile sigorta sektöründe bir ilke imza attı.

Türkiye’de depreme karşı önlem alma noktasında farkındalığın artırılması amacıyla; olası bir depremden en az zararla çıkmak ve sonrasında yaraları hızla sarmak için bireylerin bilinçlenmesi, konutların dayanıklılığının kontrolü, deprem sırasında ve sonrasında yapılacakların bilinmesi hayati önem taşıyor.

Bereket Sigorta sektörün en kapsamlı ürünlerinden biri olan konut sigortasıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. Poliçe, zengin teminatların yanı sıra sigortalıların günlük hayatlarını kolaylaştıracak dikkat çekici asistans hizmetler sunuyor.

Bereketli Konut Sigortası evlerde yaşanabilecek acil durumlara sunduğu asistans hizmetlerin yanı sıra deprem planı, petek temizleme, halı yıkama, koltuk temizleme, kombi veya klima bakımı hizmetlerini ücretsiz sunarak aile bütçesine katkı sağlarken aynı zamanda sigortalıların kaliteli hizmet arayışını bir telefon uzağa taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Sigorta Genel Müdürü Faruk Gökçen, ikinci derece deprem kuşağında yer alan Türkiye'de depremin geçmişte çok ciddi mal ve can kayıplarına neden olduğunu ifade etti.

Gökçen, en son İzmir ile kendini tekrar hatırlatan depremin gelecek dönemde de Türkiye'nin bir gerçeği olmaya devam edeceği için hem sigortalılara karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmek hem de olabildiğince çok konuta ulaşarak olası bir afet durumunda sigortalıların yaralarını sarmak için konut poliçelerine deprem planı hizmetini eklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu plan dâhilinde sigortalılarımız; deprem öncesi önlemler kapsamında; ücretsiz olarak afet uzmanlarımız tarafından konuta özel deprem hazırlık planından faydalanırken, eşya sabitlemeden, kentsel dönüşüm danışmanlığına, bina dayanıklılık testinden, depreme karşı güçlendirme onarımlarını da kapsayan birçok hizmetten yararlanırken; ilk yardım, enkaz altında yaşam ve deprem tatbikatı gibi eğitimlerle de olası bir deprem durumunda hayatta kalmalarını sağlayacak eğitim desteği verilmektedir.

Bununla beraber deprem sonrasında sigortalılarımıza özel oluşturduğumuz acil bilgi ve destek hattı ile de kara ambulansı, tıbbi, psikolojik, pedagojik, hukuki danışmanlık, acil ilaç ve medikal malzeme temini hizmetlerinden de yararlanabilmektedirler."

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