YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bereket Sigorta'da görev değişikliği

Bereket Sigorta'da görev değişikliği

30.06.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel müdürlük görevini yürüten Mahmut Güngör, yerini Faruk Gökçen'e bıraktı

İSTANBUL (AA) - Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik'te genel müdürlük görevini yürüten Mahmut Güngör, yerini Faruk Gökçen'e bıraktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik'te Ocak 2018'den bu yana genel müdürlük görevini yürüten Mahmut Güngör, görevinden ayrıldı.

Yeni görevine Tarım Kredi Grubu'nun şirketi olan Tarım Kredi Yem'de yönetim kurulu üyesi olarak devam edecek olan Güngör, görevini Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik'te satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olan Faruk Gökçen'e bıraktı.

Açıklamada genel müdürlük binasında gerçekleştirilen devir teslim törenindeki konuşmasına yer verilen Mahmut Güngör, "Bereket Sigorta'da görevimi çok değerli bir çalışma arkadaşıma devretmekten dolayı mutluluk duyuyorum, Sayın Faruk Gökçen'in şirketimiz için gösterdiği gayretler genel müdür unvanıyla da artarak devam edecektir. Sektörümüz ve şirketimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bereket Sigorta Genel Müdürlüğü görevine atanan Faruk Gökçen ise "Bereket Sigorta'nın sektörün önemli bir oyuncusu olmasına önemli katkı sağlayan Sayın Mahmut Güngör’e yapmış olduğu üstün hizmetlerden ötürü şahsım ve şirketimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Temsil edeceğim görevin mesuliyetinin farkında olarak, ülkemize ve şirketimize hizmet etme yolunda gayretle çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Gökçen, AvivaSA Hayat ve Emeklilik'te sigortacılık kariyerine başladı. Daha sonra kariyer yolculuğuna Groupama Sigorta, Ziraat Sigorta ve Ziraat Hayat Emeklilik'te satış müdürü ve operasyonel işlemler genel müdür yardımcısı olarak görev alan Gökçen, Türkiye Hayat Emeklilik'te teknik operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Aralık 2020'den itibaren Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik'te satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine geldi. Gökçen, 1 Temmuz itibarıyla Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik'te genel müdür olarak görevine devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendiİstanbul'da Koruyucu Aile Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldüDüzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Edirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandıEdirne'de devrilen LPG yüklü tanker nedeniyle ilçe yolu ulaşıma kapandı

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:28
Öğle
13:13
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Perşembe

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Temmuz Eczanesi
Avcilar
Seher Eczanesi
Avcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Televizyon dizisi hayatını kurtardı! Semptomlarını keşfedince...

Televizyon dizisi hayatını kurtardı! Semptomlarını keşfedince...

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.