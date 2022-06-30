Bereket Sigorta'da görev değişikliği

İSTANBUL (AA) - Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik'te genel müdürlük görevini yürüten Mahmut Güngör, yerini Faruk Gökçen'e bıraktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik'te Ocak 2018'den bu yana genel müdürlük görevini yürüten Mahmut Güngör, görevinden ayrıldı.

Yeni görevine Tarım Kredi Grubu'nun şirketi olan Tarım Kredi Yem'de yönetim kurulu üyesi olarak devam edecek olan Güngör, görevini Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik'te satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olan Faruk Gökçen'e bıraktı.

Açıklamada genel müdürlük binasında gerçekleştirilen devir teslim törenindeki konuşmasına yer verilen Mahmut Güngör, "Bereket Sigorta'da görevimi çok değerli bir çalışma arkadaşıma devretmekten dolayı mutluluk duyuyorum, Sayın Faruk Gökçen'in şirketimiz için gösterdiği gayretler genel müdür unvanıyla da artarak devam edecektir. Sektörümüz ve şirketimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bereket Sigorta Genel Müdürlüğü görevine atanan Faruk Gökçen ise "Bereket Sigorta'nın sektörün önemli bir oyuncusu olmasına önemli katkı sağlayan Sayın Mahmut Güngör’e yapmış olduğu üstün hizmetlerden ötürü şahsım ve şirketimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Temsil edeceğim görevin mesuliyetinin farkında olarak, ülkemize ve şirketimize hizmet etme yolunda gayretle çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Gökçen, AvivaSA Hayat ve Emeklilik'te sigortacılık kariyerine başladı. Daha sonra kariyer yolculuğuna Groupama Sigorta, Ziraat Sigorta ve Ziraat Hayat Emeklilik'te satış müdürü ve operasyonel işlemler genel müdür yardımcısı olarak görev alan Gökçen, Türkiye Hayat Emeklilik'te teknik operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra Aralık 2020'den itibaren Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik'te satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine geldi. Gökçen, 1 Temmuz itibarıyla Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik'te genel müdür olarak görevine devam edecek.

