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Bereket Sigorta'dan "Kritik Hastalıklar Sigortası"

12.08.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bereket Sigorta'dan "Kritik Hastalıklar Sigortası"

İSTANBUL (AA) - Bereket Sigorta, yeni ürünü Kritik Hastalıklar Sigortası ile 18-65 yaş arası bireylerin kalp krizi, kanser, felç, körlük ve böbrek yetmezliği durumları ile karşı karşıya kalması durumunda toplu tazminat ödemesi ile hastalıkla mücadele döneminde güvence sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun 6 farklı teminat seçimi ile sigortalıların hizmetine sunulan Kritik Hastalıklar Sigortası, en sık görülen ve yaşamsal riskler taşıyan hastalıkları kapsıyor.

18-65 yaş arası herkesin faydalanabileceği Kritik Hastalıklar Sigortası kapsamında ana teminatlara ek olarak sigortalılar, yılda 1 kez ücretsiz check-up hizmeti, psikolojik danışmanlık hizmeti, diyetisyen danışmanlık hizmeti ve mamografi hizmeti de alabiliyor.

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