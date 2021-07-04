"Bereketin sembolü" kelaynakların sayısı 325'e ulaştı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altına alınan kelaynakların sayısı 72 yavrunun katılımıyla 325'e ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, şubat ayında üremeleri için doğaya bırakılan kelaynakların, göç mevsiminin gelmesiyle yeniden kafese alınma işlemleri tamamlandı.

Birecik Şefliği Kelaynak Üreme İstasyonu'nda yapılan başarılı çalışmalarla bu yıl 72 kelaynak yavrusu dünyaya geldi.

Geçen yılın rekoru kırılarak, bu yıl daha fazla yavru üretiminin yapıldığı istasyonda kelaynakların sayısı 325'e ulaştı.

Koruma altına alındığı 1977'den bu yana ilk kez sayıları 300'ün üzerine çıkan kelaynaklardan 15 tanesinin özel takiple göç yapabilmeleri için yeniden doğaya bırakılması planlanıyor.

Bölgede "Bereketin sembolü" olarak nitelendirilen, dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de, küçük bir grubu da Suriye'de bulunan kelaynaklar, Fırat Nehri kenarındaki Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

Kelaynaklar, 2013 yılından bu yana göç yollarına bırakılmıyor.

