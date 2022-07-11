YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Bereketli topraklarda buğday hasadı bitmeden mısır ekimi başladı

Bereketli topraklarda buğday hasadı bitmeden mısır ekimi başladı

11.07.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Ovası'nda buğdayın ardından ikinci ürün olarak ekilmeye başlanan mısırda 1 milyon tona yakın verim bekleniyor - Güneydoğu Anadolu Mısır Üreticileri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Müslümoğlu: - "Mısırımız birinci ürün değil, ara ürün olarak üretiliyor. Kaliteli, hektolitresi, yağ oranı yüksek"

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR/ŞAHİN SEÇEN - Mardin Ovası'nda yaklaşık 1 milyon ton üretim hedefiyle mısır ekimine başlandı.

Tarımın lokomotif sektör olduğu Mardin'de yaklaşık 3 milyon dekar tarım alanının 2 milyon dekarında ekimi yapılan buğdayda hasat çalışmaları sürüyor.

Mardin Ovası'nda hasadın bittiği alanlarda tarlalarını süren çiftçiler, ikinci ürün olarak mısır ekimine başladı.

Yaklaşık 800 bin dönüme ekilmesi öngörülen mısırda 1 milyon ton rekolte bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Mısır Üreticileri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Müslümoğlu, AA muhabirine, Mardin'de buğday hasadının sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak mısır ekildiğini belirten Müslümoğlu, geçen yıl 800 bin dönümden yaklaşık 970 bin ton mısır elde edildiğini dile getirdi.

Bu yıl da aynı miktarlarda rekolte beklediklerini söyleyen Müslümoğlu, şöyle devam etti:

"Mardin'deki üretim, Türkiye genelindeki mısır üretiminin yüzde 8'ine tekabül ediyor. Birincisi yüzde 19 ile Konya Ovası, ikincisi Adana, ondan sonra Mardin geliyor. Mısırımız çok güzel ve kaliteli. 1 dekarda 900 ile 1 ton 200 kilograma kadar verim elde ediyoruz. Türkiye'de Mardin mısır üretiminde 3. sırada yer alıyor. Mısırımız birinci ürün değil. Ara ürün olarak üretiliyor. Kaliteli, hektolitresi, yağ oranı yüksek. Dona yakalanma riski yok."

Mısırın yurt içinde birçok yere gönderildiğini ve birçok alanda kullanılan çok değerli bir ürün olduğunu söyleyen Müslümoğlu, "Yağ olarak, kozmetikte, hayvan yemlerinde, sanayi ve endüstride kullanılıyor." dedi.

- "Bismillah dedik, toprakla buluşturduk tohumlarımızı"

Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına sıfır noktadaki kırsal Atmaca Mahallesi'nde ekim yapan Özcan Kayan da bereketli geçen buğday hasadını bitirip mısır ekimine geçtiklerini dile getirdi.

Mısırda da beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Kayan, "Bereketli bir sezon geçirdik buğdayda. Buğdayımız çok iyiydi inşallah mısır sezonunda da buğday gibi en iyisi olur. Bismillah dedik, toprakla buluşturduk tohumlarımızı." diye konuştu.

Merkez Artuklu ilçesinde çiftçilik yapan Şahin Sarı da mısırı bereketli topraklarla buluşturduklarını ve güzel verim beklediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin'de hava destekli trafik denetimi yapıldıMardin'de hava destekli trafik denetimi yapıldı
Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldıSiirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
Trabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybettiTrabzon'da plajda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Mardin ekim

Mardin Namaz Vakitleri 13 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:17
Sabah
05:00
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:46
Yatsı
21:21

Mardin Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Çarşamba

Dara Eczanesi
Artuklu
Tema Eczanesi
Kiziltepe
Bıçakçı Eczanesi
Kiziltepe
Midyat Eczanesi
Midyat
Yıldırım Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Sürgücü Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Kızıyla beraber seksi pozlarını satacaklar! Tepkiler gecikmedi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

9 çocuk annesi, gıdaya servet harcıyor ama yine çocuk istiyor

9 çocuk annesi, gıdaya servet harcıyor ama yine çocuk istiyor

Et kadar protein var! Faydasını tahmin edemezsiniz

Et kadar protein var! Faydasını tahmin edemezsiniz

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.