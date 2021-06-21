Beren Saat'i görenler tanıyamadı! Rolü için bambaşka biri oldu

Beren Saat, başrolünü oynadığı 'Atiye' dizisinin üçüncü sezonundan bir sahnesini Instagram'dan paylaştı. Başrolünü Mehmet Günsür, Melisa Şanolsun ve Metin Akdülger'le paylaşan oyuncu, Netflix'te yayınlanan projenin bir sahnesi için maske yaptırdı.

Final sezonundan bazı kareleri de yer veren Saat, "Atiye'nin yolculuğu" notunu düştü.

Yiğit Eken'in çektiği kareleri yayınlayan Saat'e kısa sürece binlerce beğeni geldi.

Dizinin ilk iki sezonu büyük beğeni toplarken, üçüncü ve final sezonun sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.





