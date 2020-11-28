YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Bergama Belediyespor’da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bergama Belediyespor’da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İZMİR HABERLERİ  | 28.11.2020 20:28 | Son Güncelleme

Bergama Belediyespor’da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İZMİR (AA) - Misli.com 3. Lig 4. Grup takımlarından Bergama Belediyespor'da 4 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüp başkanı Hasan Canoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahamızda yarın Bayrampaşa ile oynayacağımız lig maçı öncesinde, teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Kovid-19 testi uygulanmıştır. Yapılan testler sonucu 4 futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Canoğlu, testi pozitif sonuçlanan futbolcuların takip ve izolasyon sürecine ilişkin protokollerin uygulandığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı

İzmir Namaz Vakitleri 28 Kasım Cumartesi

İmsak
06:33
Sabah
08:00
Öğle
13:04
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:20
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.