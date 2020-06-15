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Bergama pazarında askıda ürün uygulaması

İZMİR HABERLERİ  | 15.06.2020 13:26 | Son Güncelleme

Bergama Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği, Bergama Sergiciler Odası ve Bergama Belediyesi işbirliği ile İhtiyaç sahipleri için "İhtiyacı olan askıdan alsın” temasıyla kapalı pazar yerinde yeni bir uygulama başlatıldı.

Bergama Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği, Bergama Sergiciler Odası ve Bergama Belediyesi işbirliği ile İhtiyaç sahipleri için "İhtiyacı olan askıdan alsın” temasıyla kapalı pazar yerinde yeni bir uygulama başlatıldı. Eski bir Ahilik geleneği olan dua ile pazar açılışının yapılması ardından kampanyanın startı verildi.
Bergama’daki kapalı pazar yerinde ilçenin en büyük pazarında "İhtiyacı olan askıdan alsın” temasıyla kampanya başlatıldı. Osmanlı döneminde her pazar açılışında yapılan ve eski bir Ahilik geleneği olan dua ile pazar açılışı Bergama’da yaşatılmaya devam ediyor. Bereketin artması, birlik ve beraberliğin perçinlenmesi için yapılan dua geleneği sonrası kampanyaya start verildi. Bundan böyle her pazartesi pazarında, hem pazarcı esnafı hem vatandaşlar ihtiyaç sahipleri için ürün satın alacak. İhtiyacı olan da asılan ürünlere hiçbir ücret ödemeden sahip olacak.

Uygulamanın başlaması üzerine pazar yerinde bir tören düzenlendi. Törene Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu, Bergama Yaş Sebze ve Meyve Üretici Birliği Kooperatifi Baskanı Ahmet Üşenmez ve yardımcısı Erol Gökçen, Bergama Sergiciler Odası Başkanı Süleyman Türkoğlu, Lokantacılar Odası Başkanı Mustafa Kemal Bayraktar, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin ve pazarcı esnafı katıldı. Törende konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Biz toplum olarak geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir milletin torunlarıyız. Bizim geleneklerimizde hep paylaşmak vardır. Paylaştıkça mutlu olan bir milletiz. Bugün başlattığımız uygulama ile paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. İmkanı olanın vereceği, ihtiyacı olanın alacağı pazar yerimizdeki bu uygulama ile biz bize yeteriz Bergama" dedi.

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