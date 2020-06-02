Bergama’da 370 bin metrekarelik yol düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin metropol dışındaki ilçelere desteği sürüyor. Büyükşehir, son bir yılda Bergama’da 370 bin metrekarelik yol düzenleme çalışması yaptı. İlçeye 44 bin 600 metrelik yeni su şebekesi hattı döşendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, metropol dışındaki 19 ilçede yatırımlarını sürdürüyor. Bergama’da bir yılda yaklaşık 100 bin metrekare sıcak asfalt serimi yapıldı. Yine ilçe genelinde 270 bin metrekarelik sathi kaplama imalatı uygulanırken, 150 bin metrekarelik alanda zemin hazırlığı tamamlandı ve sathi kaplama için beklemeye alındı. Böylece ilçede bir yılda 100 bin metrekaresi asfalt serim, 270 bin metrekaresi sathi kaplama olmak üzere toplam 370 bin metrekarelik yol düzenleme çalışması tamamlandı. İlçedeki asfalt çalışmaları için bu süre zarfında yaklaşık 50 bin ton asfalt kullanılırken, bunun 28 bini sıcak asfalt serimi, 20 bini asfalt yama için uygulandı. Yine bir yıllık süre zarfında 200 bin metrekarelik kilit parke döşemesi yapıldı, 41 bin 400 metrekare granit küp taş ve 42 bin 900 adet bordür imalatı yapıldı. İZSU Genel Müdürlüğü Bergama’da dört dereyi temizledi, sekiz sondaj kuyusu açtı. Ayrıca 44 bin 600 metrelik yeni su şebekesi hattı döşendi. Yine Bergama’da 8 bin 531 metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı. Göçbeyli Mahallesinin içme suyu hattı tamamen yenilendi. Zeytindağ, Bölcek, Ayaskent, Göçbeyli mahallerindeki atık su arıtma tesislerinde sona gelindi.