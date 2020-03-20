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Bergama’da korona virüsü nedeniyle kira ödemelerine iki ay erteleme

İZMİR HABERLERİ  | 20.03.2020 18:37 | Son Güncelleme

Korona virüsü salgını nedeniyle harekete geçen Bergama Belediyesi, bünyesinde kiracı konumunda olup faaliyette olan iş yerleri için kira ödemelerinin 2 ay ertelendiğini duyurdu.Korona virüsü salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından binlerce iş yeri yayımlanan genelgeyle kapatılmıştı.

Bergama’da korona virüsü nedeniyle kira ödemelerine iki ay erteleme

Korona virüsü salgını nedeniyle harekete geçen Bergama Belediyesi, bünyesinde kiracı konumunda olup faaliyette olan iş yerleri için kira ödemelerinin 2 ay ertelendiğini duyurdu.
Korona virüsü salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından binlerce iş yeri yayımlanan genelgeyle kapatılmıştı. Esnaflara bu zor günlerinde destek olmak isteyen Bergama Belediyesi de, önemli bir kararı çalışmaya devam eden kiracılarıyla paylaştı. Belediye bünyesindeki iş yerlerinde kiracı konumunda bulunan esnaflarla ilgili alınan kararda, kira ödemelerinin iki ay ertelendiği duyuruldu.
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, zor bir dönemden geçildiğini ifade ederek, "Faaliyetlerine devam edebilen esnafımızın bu dönemde ödeme güçlüğü çekebileceği değerlendirmesinde bulunduk. Bizde belediye olarak esnafımızın kira ödemeleri için 2 ay erteleme kararı aldık. Milletçe zor bir dönemden geçiyoruz. Amacımız; kiracımız olan esnaflarımızın rahat bir nefes almasını sağlamak. Devletimiz ve belediyemiz özveri ile alınan kararları uygulamaktadır. Alınan bu tedbirler nedeniyle istemesek de halkımız ve özellikle de esnafımız ekonomik açıdan olumsuz olarak etkilenmektedir. Her alanda birlik ve dayanışma içerisinde olmamız gerekiyor. Bu iki ay için herhangi bir vade ve ceza uygulaması yapmayacağız. Belediye olarak her daim esnafımızın yayında durmaya devam edeceğiz" dedi.
Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, belediye kiracısı olan esnaf için korona virüsü salgını devam ettiği sürece kira tahakkuku yapılmayacağı, ayrıca ara verdikleri süre dikkate alınarak kira sözleşmelerinde süre uzatması yapılacağı belirtildi.

Bergama’da korona virüsü nedeniyle kira ödemelerine iki ay erteleme

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