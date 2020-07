Bergama’nın el dokuması halıları dile gelecek

"Kız Bergama Halısı"

Tüm dünyada ‘Kız Bergama Halısı’ adı ile ün salan ve geçmişte Bergama’nın birçok kırsal yerleşim yerinde kadife eller ile kadınlar tarafından ilmek ilmek dokunan halı geleneğinin unutulmaması için yapılan her çalışmanın yanında olacaklarını söyleyen Başkan Hakan Koştu, “Günümüzde halı dokumacılığı ilçemizde sürdürülmektedir. Bu gelenek kuşaklar arasında taşınarak günümüze kadar ulaşmıştır. Unutulmaya yüz tutan halı dokumacılığında kullanılan motif ve desen atlasının kayıt altına alınması için yapılacak olan bu projeyi çok önemsiyor ve destekliyoruz. Halı dokumacılığı, kadim bir sanat ve zanaat dalıdır. Uluslararası boyutta ise ülkemizi ve yöremize ait halılarla da Bergama’mızı temsil gücüne sahip kültürel bir mirastır. Ustası ve dokumasına göre her halının kendine has bir özelliği bulunmaktadır. Bu açıdan Bergama’mız geleneksel halı dokumacılığının motifler, desenler ve renkler ile oluşturulan anlamsal derinliklerinin tespit edilmesi, yorumlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde geliştirilen bu projeye emek verecek olan, katkı koyacak olan herkese ve her kuruma şimdiden çok teşekkür ederim” dedi.