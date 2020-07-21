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Bergama’nın el dokuması halıları dile gelecek

İZMİR HABERLERİ  | 21.07.2020 10:36 | Son Güncelleme

Öz İplik İş Sendikasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştireceği "Anadolu’nun Kadim Dili: Halı Dokuma (Bergama Yunt Dağı)" projesi ile el dokuması halıların desen ve motifleri araştırılacak, halıların unutulmaya yüz tutan ‘dili’ yeniden hayat bulacak.“Anadolu’nun Kadim Dili: Halı Dokuma (Bergama Yunt Dağı)" projesi ile Bergama Yunt Dağı ve çevresindeki el dokuması halıların motifleri ve hikâyelerinin belgelenmesi, ustaların oluşturdukları motif ve desenlerle geleneğe katkılarının tespit edilmesi sağlanacak.

Öz İplik İş Sendikasının, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla gerçekleştireceği "Anadolu’nun Kadim Dili: Halı Dokuma (Bergama Yunt Dağı)" projesi ile el dokuması halıların desen ve motifleri araştırılacak, halıların unutulmaya yüz tutan ‘dili’ yeniden hayat bulacak.
“Anadolu’nun Kadim Dili: Halı Dokuma (Bergama Yunt Dağı)" projesi ile Bergama Yunt Dağı ve çevresindeki el dokuması halıların motifleri ve hikâyelerinin belgelenmesi, ustaların oluşturdukları motif ve desenlerle geleneğe katkılarının tespit edilmesi sağlanacak. Proje üzerine Bergama Belediyesine geniş katılımlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette HAK-İŞ / Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi ay ve beraberindeki heyet Bergama Belediye Başkanı Koştu’ya projenin detayları ve amacı hakkında bilgi verdi. Karşılıklı görüş alış-verişinin yapıldığı ziyarete; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Feriha Akpınarlı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. H. Nurgül Begiç, İzmir Demokrasi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Kuzay Demir ve proje ekibi de hazır bulundu.

"Kız Bergama Halısı"
Tüm dünyada ‘Kız Bergama Halısı’ adı ile ün salan ve geçmişte Bergama’nın birçok kırsal yerleşim yerinde kadife eller ile kadınlar tarafından ilmek ilmek dokunan halı geleneğinin unutulmaması için yapılan her çalışmanın yanında olacaklarını söyleyen Başkan Hakan Koştu, “Günümüzde halı dokumacılığı ilçemizde sürdürülmektedir. Bu gelenek kuşaklar arasında taşınarak günümüze kadar ulaşmıştır. Unutulmaya yüz tutan halı dokumacılığında kullanılan motif ve desen atlasının kayıt altına alınması için yapılacak olan bu projeyi çok önemsiyor ve destekliyoruz. Halı dokumacılığı, kadim bir sanat ve zanaat dalıdır. Uluslararası boyutta ise ülkemizi ve yöremize ait halılarla da Bergama’mızı temsil gücüne sahip kültürel bir mirastır. Ustası ve dokumasına göre her halının kendine has bir özelliği bulunmaktadır. Bu açıdan Bergama’mız geleneksel halı dokumacılığının motifler, desenler ve renkler ile oluşturulan anlamsal derinliklerinin tespit edilmesi, yorumlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde geliştirilen bu projeye emek verecek olan, katkı koyacak olan herkese ve her kuruma şimdiden çok teşekkür ederim” dedi.

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