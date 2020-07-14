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Berge: “Milletimiz destan yazmıştır”

VAN HABERLERİ  | 14.07.2020 09:11 | Son Güncelleme

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.15 Temmuz şehitlerini yad eden VAN ESOB Başkanı Berge, milletimizin 15 Temmuz’da tarihe geçen büyük bir destan yazdığını belirterek, “15 Temmuz hain FETÖ’cü darbecilere karşı milletimiz tek yürek olmuştur.

Berge: “Milletimiz destan yazmıştır”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
15 Temmuz şehitlerini yad eden VAN ESOB Başkanı Berge, milletimizin 15 Temmuz’da tarihe geçen büyük bir destan yazdığını belirterek, “15 Temmuz hain FETÖ’cü darbecilere karşı milletimiz tek yürek olmuştur. Tarih boyunca birlik ve beraberlik içinde yaşamayı bilen milletimiz, devleti için birlik ve beraberliğini göstermiştir. Nice şehitler vererek bizlere bu vatan toprağını emanet eden atalarımızdan kalan mirası sahiplenmek için meslek odaları olarak bizler de meydanlardaydık. Esnaf ve sanatkarlarımız her zaman olduğu gibi devletinin çevresinde kenetlendi. VAN ESOB’a bağlı tüm odalarımız ile 15 Temmuz’da milletimiz ile birlikteydik. 15 Temmuz’da şehit olan vatandaşlarımıza, askerlerimize ve polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. 15 Temmuz gazilerini de minnetle anıyoruz” dedi.

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Erek Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
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Sağlık Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
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