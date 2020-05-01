Beril Albayrak, "Türk oyuncuları için büyük fırsat"

Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Beril Albayrak, Coronavirüs salgınından ötürü yabancı oyuncuların ülkelerine gitmesi sonrasında Türk oyuncular için büyük bir fırsat oluştuğunu söyledi.

23 yaşındaki basketbolcu, Covid19 salgınından ötürü maçlara ara verilmesi sonrasında tüm zamanını evinde geçirdiğini söyledi. Genç oyuncu, "Günlerimiz güzel geçiyor. En başta sağlıklı olduğumuz için güzel geçiyor. Kötü desem orada virüs ile savaşan insanlara haksızlık yapmış olurum. Tabi biz işimizden uzak kaldık. Antrenmanlar, maçlar falan derken onun biraz özlemini çekiyoruz. Ama onun haricinde de kendi düzenimizi oluşturmaya çalıştık bu dönemde. Liglerin ertelenme kararı alındı ve biz Kayseri’den ayrılmak durumunda kaldık. Herkes evlerine gitti. Şimdi evde yaptığımız antrenmanlar tabiki bir takım antrenmanı yerini kesinlikle tutmuyor. Hem kondisyon anlamında hem de taktik ve basketbol anlamında. Biz şuan sadece evlerimizde bireysel kendimizi ne kadar hazır tutabilirsek o kadar hazır tutmaya çalışıyoruz. İşin basketbol kısmından uzağız ne yazık ki. Bireysel olarak formumuzu korumaya çalışıyoruz" dedi.

Bu sezon Bellona Kayseri forması ile 15 maçta forma giyip 27 sayı üreten Beril Albayrak, "Ligler oynanır mı bilemiyorum. Yabancı oyuncular ülkelerine gitti. Amerikalı oyuncu çok fazla ligimizde. Amerika’da da durum şuan iyiye gitmiyor diyebiliriz. Onların tekrar Türkiye gelmesi ve geldiklerinde her hangi bir karantina süreci olur mu veya onlara herhangi testeler yapılır mı bilmiyoruz. Ama bunun gereğinin en iyi şekilde düşünüleceğini biliyorum. Çıkacak kararı bizlerde merakla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Bütün Türk oyuncular ve genç oyuncular olarak çok avantajlı bir döneme gireceğiz. Bu da krizi fırsata çevirme anlamında bize şans. Bazı takımların yeteri kadar Türk oyuncusu yok. Bu alttan gelen genç oyuncular için çok büyük fırsat. Bu bizim kulübümüz içinde geçerli. Bu fırsatı umarım herkes iyi değerlendirir" açıklaması yaptı.

