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Berk Dilmenler A takımda

BURSA HABERLERİ  | 09.06.2020 11:58 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımının altyapı sporcusu Berk Dilmenler A takıma yükseldi.Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor geçen sezon başında Bosch Spor Kulübü’nden altyapısına transfer ettiği Berk Dilmenler’i A takım kadrosuna dahil etti.

Berk Dilmenler A takımda

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımının altyapı sporcusu Berk Dilmenler A takıma yükseldi.
Efeler Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor geçen sezon başında Bosch Spor Kulübü’nden altyapısına transfer ettiği Berk Dilmenler’i A takım kadrosuna dahil etti. Alt yaş gruplarında milli formayı giyen 16 yaşındaki smaçör gösterdiği performansın ardından U18 milli takım kadrosuna seçilmişti. Genç sporcu geçtiğimiz sezon Efeler Ligi’nde Büyükşehir Belediyespor formasıyla 10 maçta yer aldı.

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