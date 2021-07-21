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Berkan, PSV sonrası G.Saray'a imza atacak

21.07.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, PSV Eindhoven deplasmanı sonrası Berkan Kutlu ile 4 yıllık mukavele yapmaya hazırlanıyor.

Berkan, PSV sonrası G.Saray'a imza atacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in özel isteğiyle transfer radarına giren ve anlaşma sağlanan Berkan Kutlu, resmi imza için kafilenin geri dönmesini bekliyor.

Sarı-Kırmızılılar, PSV Eindhoven deplasmanı sonrası 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık mukavele yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Berkan'ın bonservisi için Alanyaspor 'a 3 milyon Euro civarında bir bedel ödeyecek. Orta sahada hem defansif olarak hem de merkezde iki yönlü oynayabilen Berkan, Terim'in rotasyonda düşündüğü isimlerden. Ancak oyuncuyu yakından tanıyanlar, Berkan'ın kısa sürede Galatasaray orta sahasının vazgeçilmez isimlerinden olacağına inanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Galatasaray Futbol Kulübü Berkan Kutlu
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