YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 31.01.2020 09:10 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’da U19 takımında forma giyen 2001 doğumlu kaleci Berke Kaya profesyonel oldu.Hes Kablo Kayserispor’a alt yapıdan yeni kaleci.

Berke Kaya profesyonel oldu

Hes Kablo Kayserispor’da U19 takımında forma giyen 2001 doğumlu kaleci Berke Kaya profesyonel oldu.
Hes Kablo Kayserispor’a alt yapıdan yeni kaleci. 20001 doğumlu genç kaleci Berke Kaya, 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2013 yılında beri Hes Kablo Kayserispor alt yapısında forma giyen genç file bekçi Berke Kaya gösterdiği başarılı performans ile sözleşme imzaladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda profesyonel olan kaleci Berke Kaya ile 2021 yılına kadar sözleşme yapıldı. Hayallerine kavuştuğunu belirten 19 yaşındaki kaleci Berke Kaya, “ 7 yıldır alt yapısında yetiştiğim, küçüklükten ve çok büyük hayallerle girdim kulübüm Kayserispor ile profesyonel sözleşme imzalamış bulunmaktayım. Bana güvenen, ailem, yöneticilerimize, hocalarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Maltepe’den Elazığ’a ikinci yardım konyovu

Maltepe’den Elazığ’a ikinci yardım konyovu

Çöp konteynerlerinin bakımı yapılarak tasarruf sağlanıyor

Çöp konteynerlerinin bakımı yapılarak tasarruf sağlanıyor

24. EMITT’te Kuşadası’na büyük ilgi

24. EMITT’te Kuşadası’na büyük ilgi

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:39
Öğle
12:56
İkindi
15:40
Akşam
18:04
Yatsı
19:23

Kayseri Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
İşler Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Sarıgül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor’a yeni stoper

Kayserispor’a yeni stoper

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.