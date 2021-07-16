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Berksan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Berksan’ın gerçek adı nedir?

16.07.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocukluk yaşlarında babası tarafından keşfedilen Berksan, Ankara Radyo Evi’nin açtığı bir sınavla Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu’na girdi. 5 yıl boyunca çocuk korosunda çalışmalarını sürdüren Berksan, ilk sahne deneyimini Ankara’daki bir kulüpte yaşadı.

Berksan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Berksan’ın gerçek adı nedir?

2003’te ilk albümünü piyasaya çıkaran Berksan, Unutamam, Çilek, Kalbime Düşünüyorum, Delindin mi? Şaşırdın mı?, Tıpış Tıpış, Aşka Mahkum gibi eserleriyle büyük beğeni topladı. Yılın şarkısı ödülünü Tıpış Tıpış ile alan Berksan’ın aranjörlüğünü ise kardeşi Turaç Berkay Özer yapıyor…

BERKSAN KİMDİR?

Ünlü sanat Berksan Özer veya bilinen ismiyle Berksan, 30 Mayıs 1979’da Ankara'da doğdu. Babasının müziğe olan ilgisini keşfetmesiyle birlikte Ankara Radyo Evi’nin açtığı bir sınavla Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu’na giren Berksan, 5 sene çocuk korosunda çalıştı.

Solo olarak ilk sahne deneyimini Ankara’da Cabere adındaki kulüpte yaşayan Berksan, Eylül 2003’te ilk albümü olan Çilek'i piyasaya sürdü. Albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en fazla istek alan şarkıları “Unutamam” ve “Çilek” oldu. 2. stüdyo albümü Kalbime Dönüyorum 12 Mayıs 2005 yılında müzikseverlerle buluşturan Berksan’ın albümündeki “Delirdin Mi? Şaşırdın Mı?”, “Tıpış Tıpış”, “Aşka Mahkum” adlı şarkılar büyük beğeni topladı.

Tıpış Tıpış şarkısı ile 2005’te POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülününün sahibi olan Berksan, 3. albümü Bay Bay'ı 19 Haziran 2007’de yayımlandı. 9 Şubat 2009 tarihinde ise Zaaf adındaki albümünü piyasaya süren Berksan’ın, Turaç Berkay Özer adında bir kardeşi bulunuyor.

Berkay'ın aranjörlüğünü de kardeşi yapıyor.

Berksan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Berksan’ın gerçek adı nedir?

EP'leri:

Oh Oh – Ekim 2013
Haberi Var mı? (feat. Hande Yener) – Eylül 2014

Stüdyo albümleri:

Kalbime Dönüyorum – Mayıs 2005
Çilek – Eylül 2003
Zaaf – Şubat 2009
Bay Bay – Haziran 2007
6 – Haziran 2016
Su – Mayıs 2011

Remiks albümü:

Beni Seviyor (2010)

Filmleri:

Çılgın Dersane Kampta (Berksan) – 2008
Üç Tatlı Cadı – 2008
Servet Avcısı – 2008

Single'ları:

Öpüşelim mi? – Mayıs 2006
Onlar Bilmez – Mart 2015
İyi Ki Doğdun İyi Ki Varsın – Nisan 2015
Ben – Şubat 2018
Yok Öyle Dünyam – Temmuz 2018
Sakin – Ocak 2019
Yeni Biri (feat. Turaç Berkay) – Mayıs 2019


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Ankara
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