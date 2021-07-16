Berksan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Berksan’ın gerçek adı nedir?

2003’te ilk albümünü piyasaya çıkaran Berksan, Unutamam, Çilek, Kalbime Düşünüyorum, Delindin mi? Şaşırdın mı?, Tıpış Tıpış, Aşka Mahkum gibi eserleriyle büyük beğeni topladı. Yılın şarkısı ödülünü Tıpış Tıpış ile alan Berksan’ın aranjörlüğünü ise kardeşi Turaç Berkay Özer yapıyor…

BERKSAN KİMDİR?

Ünlü sanat Berksan Özer veya bilinen ismiyle Berksan, 30 Mayıs 1979’da Ankara'da doğdu. Babasının müziğe olan ilgisini keşfetmesiyle birlikte Ankara Radyo Evi’nin açtığı bir sınavla Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu’na giren Berksan, 5 sene çocuk korosunda çalıştı.

Solo olarak ilk sahne deneyimini Ankara’da Cabere adındaki kulüpte yaşayan Berksan, Eylül 2003’te ilk albümü olan Çilek'i piyasaya sürdü. Albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en fazla istek alan şarkıları “Unutamam” ve “Çilek” oldu. 2. stüdyo albümü Kalbime Dönüyorum 12 Mayıs 2005 yılında müzikseverlerle buluşturan Berksan’ın albümündeki “Delirdin Mi? Şaşırdın Mı?”, “Tıpış Tıpış”, “Aşka Mahkum” adlı şarkılar büyük beğeni topladı.

Tıpış Tıpış şarkısı ile 2005’te POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülününün sahibi olan Berksan, 3. albümü Bay Bay'ı 19 Haziran 2007’de yayımlandı. 9 Şubat 2009 tarihinde ise Zaaf adındaki albümünü piyasaya süren Berksan’ın, Turaç Berkay Özer adında bir kardeşi bulunuyor.

Berkay'ın aranjörlüğünü de kardeşi yapıyor.

EP'leri:

Oh Oh – Ekim 2013

Haberi Var mı? (feat. Hande Yener) – Eylül 2014

Stüdyo albümleri:

Kalbime Dönüyorum – Mayıs 2005

Çilek – Eylül 2003

Zaaf – Şubat 2009

Bay Bay – Haziran 2007

6 – Haziran 2016

Su – Mayıs 2011

Remiks albümü:

Beni Seviyor (2010)

Filmleri:

Çılgın Dersane Kampta (Berksan) – 2008

Üç Tatlı Cadı – 2008

Servet Avcısı – 2008

Single'ları:

Öpüşelim mi? – Mayıs 2006

Onlar Bilmez – Mart 2015

İyi Ki Doğdun İyi Ki Varsın – Nisan 2015

Ben – Şubat 2018

Yok Öyle Dünyam – Temmuz 2018

Sakin – Ocak 2019

Yeni Biri (feat. Turaç Berkay) – Mayıs 2019



