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Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın acı günü

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.12.2020 15:29 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın annesi Tayyibe Aydın (83) Erzincan’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın annesi Tayyibe Aydın (83) Erzincan’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın’ın cenazesi Terzibaba Mezarlığında defnedildi.
Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Erzincan ili Tercan İlçesi Kargın eski Belediye Başkanı Ramiz Aydın ile Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden emekli Talat Aydın ve TCDD Erzincan İşletme Müdürü Kenan Aydın’ın annesi, Eğitimci- Yazar Doç. Dr. Oğuzhan Aydın’ın babaannesi Tayyibe Aydın 83 yaşında hayata veda etti.
Tayyibe Aydın’ın cenaze namazı korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm tedbirlere uyularak ikindi namazından önce Terzibaba Mezarlığında kılınarak defin işlemi gerçekleştirildi.
Cenazeye, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve Aydın ailesinin yakınları katıldı.

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