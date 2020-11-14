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Berna Gözbaşı: "Yolun açık olsun Bülent"

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.11.2020 10:38 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor başkanı, görevinden ayrılan Bülent Bölükbaşı için başarı dileğinde bulundu.Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, görevden ayrılan sarı kırmızılı takımın sportif direktörü Bülent Bölükbaşı "Yolun açık olsun" mesajı paylaştı.Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kayserispor’umuzun tarihinde belki de en zor süreçte fedekarca görev yapan, kendi görevinin de dışında çok sayıda alanda özveri ve başarı ile çalışan, gençlere alt yapıdan milli takım yolu açan çok değerli Bülent Bölükbaşı bugün kendi isteğiyle kulübümüzden ayrıldı.

Berna Gözbaşı: "Yolun açık olsun Bülent"

Hes Kablo Kayserispor başkanı, görevinden ayrılan Bülent Bölükbaşı için başarı dileğinde bulundu.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, görevden ayrılan sarı kırmızılı takımın sportif direktörü Bülent Bölükbaşı "Yolun açık olsun" mesajı paylaştı.
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kayserispor’umuzun tarihinde belki de en zor süreçte fedekarca görev yapan, kendi görevinin de dışında çok sayıda alanda özveri ve başarı ile çalışan, gençlere alt yapıdan milli takım yolu açan çok değerli Bülent Bölükbaşı bugün kendi isteğiyle kulübümüzden ayrıldı. Türk futbolu için çok büyük bir değer olan Bölükbaşı ile hüzünlü bir şekilde vedalaştık. Benimle en zorlu süreçlerde kader birliği yapan değerli kardeşime teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Yolun açık olsun Kaptan" ifadelerini kullandı.

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