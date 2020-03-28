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Berna Gözbaşı’dan Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Bağış

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.03.2020 14:12 | Son Güncelleme

Kayserispor Başkanı ve aynı zamanda BRN Yatak firmasının sahibi olan Berna Gözbaşı, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne maske yapımında kullanılmak üzere kumaş desteğinde bulundu.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç.

Kayserispor Başkanı ve aynı zamanda BRN Yatak firmasının sahibi olan Berna Gözbaşı, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne maske yapımında kullanılmak üzere kumaş desteğinde bulundu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirlerimizi en üst seviyede tuttuğumuz bu günlerde, kamu kurumları ve özel sektörden gelen maddi manevi her destek bizim için çok değerli. Sayın Berna Hanıma da bu nazik düşüncesinden dolayı tüm sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. Kayseri’de koronavirüs tehdidinin bertaraf edilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Fedakâr, cefakâr tüm sağlık çalışanlarımızdan ve bu savaşta bizi yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun” dedi.

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