Beş dönemin izlerini taşıyan müze ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor

LALE KÖKLÜ - Hatay'da 2010 yılında bir otelin inşaat çalışması sırasında ortaya çıkan, 5 döneme ait eserlerin yer aldığı müze-otel konseptine sahip Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi, hizmete girdiği geçen yıldan bu yana 22 bin 500 ziyaretçiyi ağırladı. Antakya ilçesinde yapımına başlanan otelin inşaat çalışmaları, 10 yıllık süre içerisinde 66 ayağın üzerinde devam ederken, temelde bulunan arkeolojik buluntular özenle muhafaza edildi. Kapalı 550 metrekare alana sahip müzenin içerisindeki eserler, yaklaşık 10 yıllık hummalı çalışmanın ardından gün yüzüne çıkarıldı. Geçen yılın ocak ayında ziyarete açılan ve içerisinde Helenistik, Roma, Bizans, Orta Çağ ve İslamiyet dönemlerini ait eserlerin olduğu müze, 22 bin 500 kişi tarafından gezildi. Müzede, Helenistik döneme ait sur duvarlarından 5. yüzyıla ait üzeri kuş figürleriyle süslenmiş mozaik parçasına, büyük boyutlu ve çok mekanlı Roma hamamından, vahşi doğa tasvirli mozaiğe kadar birçok ünik eser bulunduğu yerde sergileniyor. Sergilenenler arasında milattan sonra 6. yüzyılda "kamu alanı" olarak kullanıldığı değerlendirilen ve kapladığı yaklaşık 1200 metrekarelik alanla "dünyanın en büyük tek parça taban mozaiği" olarak anılan mozaik, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Müzedeki teşhir alanında ise yaklaşık 350 ünik arkeolojik eser, cam vitrinlerde görülebiliyor. Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, AA muhabirine, alanın bir otel-müze konseptinde yapıldığını söyledi. Müze alanının otel inşaatının sondaj çalışmaları sırasında keşfedildiğini ve yıllarca süren titiz çalışma sonrası oluşturulduğunu anlatan Ersoy, şöyle devam etti: "Buraya gelen ziyaretçi Antiochia'nın millatan önce 3. yüzyıldaki kuruluşundan kesintisiz 15. yüzyıla kadar kademe kademe katmanlarını gezerek, içinde yaşayarak tarihi görüyor. Dünyada sayılı örnekleri var ama Türkiye'de bir ilk bu müze, yaşayan bir müze. Kentin dokusunun içerisinde gezebiliyorsunuz, o günleri yaşayabiliyorsunuz. Toprağın altında yıllarca alüvyon tabaka örtmüş, gizlenmiş ve tekrar bize sunulmuş bir arkeolojik zenginlik burası." - Müzenin gözbebeği 1200 metrekarelik tek parça taban mozaiği Müze içerisinde sayısız eserlerin bulunduğunu ancak 1200 metrekare tek parça taban mozaiğin ziyaretçilerin dikkatini çeken ilk eser olduğunu aktardı.

Bu eserin milattan sonra 6. yüzyılda "kamu alanı" olarak kullanıldığını ve görüntüsünün el dokuması kilimi andırdığını aktaran Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Dünyanın tek parça en büyük, 1200 metrekarelik kilim deseniyle yapılmış mozaikli formu, yani toplanma alanı olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi çok büyük bir alanı kapsıyor. Antik Antiochia kenti Roma döneminde dünyanın sayılı kentlerinden biri olduğu için kent o kadar şaşalı günler yaşıyor ki buraya bir forum, toplanma merkezi yapılıyor, halkın gelip buluştuğu günümüz meydanları gibi. O mozaik yıllarca toprağın derinliklerinde sellere, istilalara, depremlere karşı özgünlüğünden hiçbir şey kaybetmiyor. Hatta depremler sonucu bile o kadar sağlam yapılmış ki esnekliğini kaybetmeyip kıvrımlarla geçiş yaparak bugünlere kadar geliyor." - Açıldığından bu yana 22 bin 500 kişiyi ağırladı Bu eserin müzenin göz bebeği olduğunu kaydeden Ersoy, üzerinde 66 ayak üzerine otel kurulmuş olmasına rağmen hiçbir eski esere, kalıntıya, mimariye zarar verilmemesinin de müzeyi ayrıcalıklı hale getirdiğini vurguladı.