Beş günlükken Kovid-19 tanısı konulan Suriyeli bebek alkışlarla taburcu edildi

Tedavilere olumlu yanıt veren Aziz bebek, yaklaşık bir aylık tedavinin ardından tahlillerinin de negatif çıkmasıyla ailesine teslim edildi ve hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Sihem el-Tamar, bir ay önce ateşlenmesi üzerine eşi tarafından getirildiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ege Doğumevinde 33 haftalık bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Mustafa el-Mahmud ile Sihem el-Tamar, 5 yıl önce Suriye'nin Halep kentinde evlendi. Suriye'deki iç savaştan kaçan Mahmud, 4 yıl önce İzmir'e yerleşti ve geçimini, ayakkabıcılık yaparak sağlamaya başladı, geçen yıl da eşini İzmir'e getirdi.

Hastanenin Yenidoğan Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Defne Engür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aziz bebeğin hayata tutunması için yoğun bakım servisinde görevli sağlık çalışanlarının bir ay boyunca mücadele ettiğini söyledi.

Aziz bebeği bir ay boyunca negatif basınçlı izolasyon odasında takip ettiklerini belirten Engür, "Bebeğimiz prematüre olarak dünyaya geldiği için zaten solunum cihazına bağlı olarak nefes alıyordu. Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmemizin ardından ona ikili ilaç tedavisi uygulamaya başladık. Tedaviye olumlu yanıt verdikten sonra onu solunum cihazından çıkardık." dedi.

Engür, bebeğin rahat nefes almasının ardından beslenmesiyle ilgili tedaviler uyguladıklarını; bebeği, tüm fonksiyonları normal olarak hastaneden taburcu ettikleri söyledi.

Bebeğin annesiyle ilk kavuşma anınını tüm yoğun bakım çalışanlarını duygulandırdığını anlatan Engür, şunları kaydetti:

"Artık bebeğimiz annesinin göğsünden rahatça beslenebiliyor. Bugün burada taburcu olan bir bebek görüyoruz ama bu başarının arkasında çalışan bir sağlık ordusu var. Bunu hep birlikte başardık. Ekip olarak çok mutlu ve gururluyuz. Kovid-19 yaşlılar ve gençlerin yanı sıra yeni doğan bebeklerde ve çocuklarda da görülebilen bir hastalık. Hastalık yaşlılarda daha ağır seyrediyor."