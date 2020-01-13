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  4. Besici ressam sergi açmak istiyor

Besici ressam sergi açmak istiyor

ARDAHAN HABERLERİ  | 13.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Ardahan'da besicilik yapan Öztürk Nuh, hayvanlarının bakımından arta kalan zamanlarında yaptığı tarihi, eski eser ve hayvan resimleri ile sergi açmayı planlıyor - Öztürk Nuh: - "Yaptığım çalışmalar ile başta gençler olmak üzere çevreme örnek olmak istedim. Gençlerimiz yeteneklerini değerlendireceklerine sosyal medyada başka işlerle uğraşıyor. Aslında herkesin bir yeteneği var, yeter ki kullanmak ve değerlendirmek istesinler"

GÜNAY NUH - Ardahan'da besici Öztürk Nuh, işinden arta kalan zamanları tarihi, eski eser ve hayvan resimleri yaparak değerlendiriyor. çevresindeki gençlere örnek oluyor.

Çağlayık köyünde büyükbaş hayvan besleyerek geçimini sağlayan 35 yaşındaki Öztürk Nuh, baba mesleğini sürdürürken bir yandan da meraklı olduğu resimde çalışmalarını sürdürdü.

Özellikle kışın hayvanlarını meraya çıkartmadığı için bolca vakti olan Nuh, sabah ve akşam hayvanlarını besledikten sonra geçtiği köy evindeki odasında resim yapıyor.

Gün içinde odasındaki kuzine sobanın yanına koyduğu tuvale aktardığı resimler ile sergi açmayı planlayan Nuh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim ilgisinin ilkokul yıllarında başladığını söyledi.

"Yaptığım çalışmalar ile başta gençler olmak üzere çevreme örnek olmak istedim. Gençlerimiz yeteneklerini değerlendireceklerine sosyal medyada başka işlerle uğraşıyor. Aslında herkesin bir yeteneği var, yeter ki kullanmak ve değerlendirmek istesinler." diyen Nuh, kendi yeteneğinin de resim yapmak olduğunu, bunu yeniden canlandırmak, keşfetmek istediğini ve başardığını aktardı.

- "Eskiye daha çok ilgim var"

Nuh, her konuda resim yapmaya çalıştığını belirterek, daha çok yaşam ve tarihe ilişkin 51 eser yaptığını belirtti.

Eskiye daha çok ilgisinin olduğunu ifade eden Nuh, "İnsanlar eskiyi özlüyor, eskileri çok arıyoruz. Bir ahşap cami resmini yaptım, resme konu olan cami eski, doğa ile iç içe, ahşap ve mütevazıydı. O dönemin insanların mütevazılığını da bu resimde görebiliyoruz. Ne yazık ki şu an çoğu eski yapımız yok olmak üzere, bari insanlar resimlerde o dönemi yaşasın istedim." dedi.

Her ortamın bir güzelliği olduğunu vurgulayan Nuh, kendisinin köy ortamında o güzelliği ve doğallığı her yönüyle keşfetmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Hayvanlarının da resmini çizen Nuh, sergi açmayı çok istediğini vurguladı.

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Ardahan Çağlayık köyü Öztürk Nuh Resim

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