Besiciler sıcaktan etkilenen küçükbaş hayvanlarını şelalede serinletiyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde sürü sahipleri, sıcaktan etkilenen küçükbaş hayvanlarını şelalede yıkayarak serinletiyor.

Kentte zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor.

Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde yaşayan besiciler, sıcak havadan etkilenen küçükbaş hayvanlarını, dağlık arazideki zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları şelalede özenle yıkayarak serinlemelerini sağlıyor.

Sürü sahiplerinin, köye 10 kilometre uzaklıkta bulunan 7 metre yükseklikten akan şelalenin berrak ve serin suyunda hayvanlarını yıkaması renkli görüntüler oluşturuyor.

- "Sağlıkları açısından çok iyi oluyor"

Besicilerden Saim Fırat, AA muhabirine, bu yıl yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı hayvanların bunaldığını hatta sıcak havanın zaman zaman hastalanmalarına dahi neden olduğunu söyledi.

Bu nedenle hayvanları şelaleye yıkamaya götürdüklerini ifade eden Fırat, bu sayede kendilerinin de serinlediğini belirtti.

Fırat, "Hayvanlarımızı şelalemize getirip yıkıyoruz. Hem sağlıkları hem de ferahlamaları açısından çok iyi oluyor. Hayvanları yıkamak bizim için çok zevkli bir iş. Şelale altında yıkamak daha da neşeli oluyor. Şelalede onları yıkarken kendimiz de serinleyip, köyümüze dönüyoruz." dedi.

- "Hem hayvanlar serinliyor hem de biz ferahlıyoruz"

Fethi Ak ise sıcak havada insanlar kadar hayvanların da serinlemeye ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Ak, "Bazı bölgelerde nasıl ki suda koyun atlatma geleneği varsa bu yörede de şelale altında koyun yıkama geleneği var. Bu sene aşırı sıcaktan ve kuraklıktan dolayı hayvanlar daha çok kirlendi. Hem hayvanlar serinliyor hem de biz ferahlıyoruz." diye konuştu.

Yusuf Fırat da kendileri için önemli bir geçim kaynağı olan küçükbaş hayvanlara özveriyle baktıklarını belirtti.

Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı şelaleyi besleyen su kaynaklarının azalmasının şelaledeki su debisinin de azalmasına neden olduğuna işaret eden Fırat, sıcak havadan etkilenen hayvanlarını ferahlatmak için köye uzak bir mesafede olan şelaleye büyük bir heyecanla götürdüklerini anlattı.

Fırat, "Hayvanları serinletmek için normalde senede 1-2 defa yıkamamız gerekirken bu sene daha çok yıkama ihtiyacı duyduk. Bu sıcak havalarda hem hayvanlarımız temizlenip, serinlemiş oluyor hem de kendimiz serinliyoruz." ifadelerini kullandı.

