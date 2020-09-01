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Besicilere devlet destekli 200 süt sağım makinesi dağıtıldı

MUŞ HABERLERİ  | 01.09.2020 14:49 | Son Güncelleme

Muş İl Özel İdaresi ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde yürütülen “soğut zincir süt” projesi kapsamında 17 köyde kurulan süt toplama ünitelerine sütünü teslim eden 200 besiciye yüzde 50 devlet destekli süt sağım makinesi dağıtıldı.Muş’ta 17 köyde başlatılan “soğuk zincir süt” projesi kapsamında sütlerini süt toplama ünitelerine teslim eden besicilere yüzde 50 hibe desteği ile süt sağım makineleri teslim edildi.

Muş İl Özel İdaresi ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde yürütülen “soğut zincir süt” projesi kapsamında 17 köyde kurulan süt toplama ünitelerine sütünü teslim eden 200 besiciye yüzde 50 devlet destekli süt sağım makinesi dağıtıldı.
Muş’ta 17 köyde başlatılan “soğuk zincir süt” projesi kapsamında sütlerini süt toplama ünitelerine teslim eden besicilere yüzde 50 hibe desteği ile süt sağım makineleri teslim edildi. İl Özel İdaresi Saha Amirliği bahçesinde dağıtımı yapılan süt sağım makineleri, besicilerin yüzünü güldürdü. Sütlerini daha hijyen ve kolay yöntemle sağmanın mutluluğunu yaşayacak olan besiciler, imza karşılığında aldıkları makinelerini araçlarına yükleyerek köylerinin yolunu tuttu.
Dağıtımı yapılan makinelerle ilgili bilgi veren proje koordinatörü Ayhan Özyurt, süt sağım makinelerinin hayvancılığı geliştirme kapsamında Muş Valiliği Özel İdaresi üzerinden yüzde 50 hibe ile çiftçilere dağıtıldığını söyledi. Makine dağıtımının Muş merkeze bağlı 17 köyde kurulan soğuk zincir sütün bir enstrümanı olduğunu aktaran Özyurt, "Soğuk sütün kaliteli, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde aktarılması esastır. 17 köyde süt üretimi yapan üreticilerimize süt sağım makinelerinin dağıtımını yaptık. Önümüzdeki süreçte bunun daha geliştirilmesi, farklı enstrümanların devreye girmesi, Muş sütünün sanayiye aktarılması noktasındaki gelişmeleri nasıl sağlanacaksa o tür enstrümanlar devreye girecektir. İlimiz için, bölgemiz için, çiftçilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Süt sağım makinesini teslim alan besicilerden İsmail Biter, Muş Damızlık Sığır Yetiştiriciliği ve İl Özel İdaresinin yüzde 50 hibeyle vermiş olduğu süt sağım makinesini teslim aldığını söyledi. 35 büyükbaş hayvanının olduğunu anlatan Biter, “İnşallah bundan sonra daha hijyenik, daha temiz bir şekilde sütümüzü temiz alacağız. Allah devletimizden razı olsun diyoruz. Bütün çiftçilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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