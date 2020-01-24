YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Besicinin çifte ikiz buzağı sevinci

Besicinin çifte ikiz buzağı sevinci

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Kayseri’de hayvancılıkla uğraşan Mehmet Satılmış’ın iki ineği, erkek ve dişi ikiz buzağılar doğurdu.

Kayseri’de hayvancılıkla uğraşan Mehmet Satılmış’ın iki ineği, erkek ve dişi ikiz buzağılar doğurdu. 4 buzağının prematüre doğmasının ardından Mehmet Satılmış, buzağıları hayatta tutabilmek için özen göstererek biberon ile besliyor.
Yahyalı ilçesine bağlı Kopçu Mahallesinde büyükbaş hayvancılık işletmesi bulunan Mehmet Satılmış’ın inekleri ikiz erkek ve ikiz dişi buzağı dünyaya getirdi. Prematüre olarak doğan 4 buzağıyı hayatta tutabilmek için büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Mehmet Satılmış, "Buzağıları zor şartlarda hayatta tutmaya çalışıyorum. İlk doğduklarında ikiz buzağıları bir süre evde besledim" dedi.
Mehmet Satılmış’ın Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne küpeleme işlemi için verdiği dilekçe sonrasında yetkililer, 4 buzağıyı muayene etti. Sağlık taramaları veteriner hekim tarafından gerçekleştirilen buzağılardan birisine kabızlık teşhisi konulurken, yapılması gerekenler konusunda Mehmet Satılmışa bilgiler verildi.
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ise ikiz buzağılar için Mehmet Satılmış’a biberon hediye edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Erciyes’te kayak keyfine tipi engeliErciyes’te kayak keyfine tipi engeli
Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındıUyuşturucu ticareti yapan 2 kişi gözaltına alındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Küçükçekmece’de kış spor okulları başladı

Küçükçekmece’de kış spor okulları başladı

MHP Bandırma Teşkilatı’nda Bozkurt dönemi

MHP Bandırma Teşkilatı’nda Bozkurt dönemi

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
06:18
Sabah
07:44
Öğle
12:55
İkindi
15:33
Akşam
17:56
Yatsı
19:16

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Bilal Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Günaydın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Pırıltı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Hayat Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor kafilesi Alanya’ya gitti

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor taraftarı transfer istedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Kayserispor ilk kez 6 gol yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.