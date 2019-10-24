SPOR

Beşiktaş 1 - 2 Braga

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.10.2019 21:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında sahasında Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ta Adem Ljajic skor 1-1 iken penaltı atışından yararlanamadı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş ile Braga karşılaştı. Maça hızlı başlayan Beşiktaş'ta 5. dakikada Caner'in ortasında Boyd'un şutu kaleciyi geçti ancak yan direkten geri geldi. 3 dakika sonra ise Rebocho'nun vuruşunda savunma son anda golü önledi.

BRAGA GOLÜ BULDU
Dakikalar 38'i gösterdiğinde ise Braga'nın golü geldi. Beşiktaş savunmasını hazırlıksız yakalayan Galeno, karşı karşıya pozisyonda Karius'u geçemedi. Topu yeniden önünde bulan Galeno pasını çıkardı. Horta topu boş kaleye göndererek Braga'yı 1-0 öne geçirdi. 44'te Adem Ljajic'in frikiğinde top direkten auta gitti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

UMUT 1-1 YAPTI, LJAJIC PENALTIYI KAÇIRDI
İkinci yarıda Beşiktaş daha etkili bir görüntü çizdi. 67'de oyuna giren Umut Nayir, 4 dakika sonra Caner Erkin'in ortasında topu ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi. 1 dakika sonra ise Caner'in uzun taç atışında Ljajic ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ljajic'in vuruşunu kaleci Matheus kurtardı.

WILSON AFFETMEDİ
Penaltının kaçmasıyla oyundan düşen Beşiktaş karşısında gol arayan Braga'da 78'de Wilson Eduardo'nun vuruşunda Karius gole izin vermedi. Ancak 2 dakika sonra savunma arkasına kaçan Galeno'nun pasında Wilson bu kez Karius'u avladı ve takımını deplasmanda 2-1 öne geçirdi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş 3. hafta sonunda da grupta puanla tanışamazken, Braga ise puanını 7'e yükseltti.

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
Avcı'dan kadro sürprizi! Oynayacak ismi açıkladıAvcı'dan kadro sürprizi! Oynayacak ismi açıkladı
'Sağ bekte oynayabilirim''Sağ bekte oynayabilirim'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
braga Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi

En Çok Okunan Haberler

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde saldırı: Yaralılar var

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Merih için flaş 'Asker selamı' açıklaması! Tokat gibi yanıt

Merih için flaş 'Asker selamı' açıklaması! Tokat gibi yanıt

Maç için yanlış şehre gittiler

Maç için yanlış şehre gittiler

G.Saray'da Falcao gelişmesi

G.Saray'da Falcao gelişmesi

Ajax, Bursasporlu futbolcunun peşinde

Ajax, Bursasporlu futbolcunun peşinde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Beşiktaş'a Kagawa'dan kötü haber!

Beşiktaş'a Kagawa'dan kötü haber!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
yazık oldu
avcı istifa
artık önümüzde ki maçlara bakacağız
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti!

Taraftarın sabrı taştı! 'Avcı istifa'

Beşiktaş 1 - 2 Braga

Kartal, Avrupa'da dağıldı

Abdullah Avcı: Enzo Roco yarın ilk 11'de başlayacak

Avcı'dan kadro sürprizi! Oynayacak ismi açıkladı

Pedro Rebocho: Sağ bekte oynarım

'Sağ bekte oynayabilirim'

Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor

Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor

Çebi'den Orman'a olay gönderme!

Çebi'den Orman'a olay gönderme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.