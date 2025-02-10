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Beşiktaş, 18 yaşındaki Keny Arroyo'ya imza attırdı!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.02.2025 08:19
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Beşiktaş yeni transferine imzayı attırdı. Kulüp, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş, 18 yaşındaki Keny Arroyo'ya imza attırdı!

Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmesi için İstanbul'a getirdiği 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo'yu renklerine bağladı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır.

Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş
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