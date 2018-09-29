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Kartal evinde kanatlandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.09.2018 20:51 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u Vagner Love ve Ricardo Quaresma'nın golleriyle 2-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Kartal evinde kanatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Kayserispor'u ağırladı. Beşiktaş maçın hemen başında golü buluyordu. Kısa paslarla atağa kalkan Siyah-Beyazlılar'da sağ kanattan Quaresma'nın kaleye gönderdiği topu Lung son anda kornere tokatladı.

Dakikalar 10'u gösterdiğinde etkili gelen Kayserispor'da Chery son çizgiye indi ve dar açıdan sert vurdu ancak top yan ağlarda kaldı. 20'de bu kez Quaresma kaleyi yokladı ancak Lung topu güçlükle çeldi.

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Kayserispor'da 30. dakika Kana-Biyik müthiş vurdu, Karius topu aynı güzellikte kurtardı. 4 dakika sonra hızlı gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın pasında Vagner Love bekletmeden vurdu. Kaleciden dönen top tekrar Vagner Love'a çarptı ve ağlara gitti: 1-0

İkinci devreye konuk Kayserispor hızlı başladı. Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Umut'un ortasında Varela'nın vuruşunda top yandan auta gitti.

Maçın 72. dakikasında Ljajic'in pasında Gökhan Gönül'ün vuruşu direkten döndü ve Quaresma'nın önüne düştü. Portekizli yıldız ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla skoru 2-0'a getiren isim oldu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan rahat bir galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 14'e yükseltirken, Kayserispor ise 8 puanda kaldı.

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