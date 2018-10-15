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Beşiktaş, Adem Ljajic'in salı günü takımla çalışacağını açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.10.2018 20:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın kampında sakatlanan Adem Ljajic ile ilgili bir açıklama yayımladı. Siyah beyazlı kulübün açıklamasında, yıldız oyuncunun muayene edildiği ve sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Beşiktaş, Adem Ljajic'in salı günü takımla çalışacağını açıkladı

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adem Ljajic’in yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic’in bugün sağlık ekibimiz tarafından yapılan muayene ve İstanbul’da çekilen MR sonucuna göre; sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiği tespit edilmiştir. Geçen süre içinde sakatlığının büyük ölçüde iyileşmiş olduğu görülen Adem Ljajic’e bugün tedavisinin son bölümü uygulanacak ve oyuncumuz yarın takımımızla birlikte antrenmanlara başlayabilecektir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Adem Ljajic

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