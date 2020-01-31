Beşiktaş Ajdin Hasic ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Bosna Hersekli genç yıldız adayı Ajdin Hasic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Ajdin Hasic ile 30.01.2020 tarihinde 4.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Bir önceki Yönetim Kurulu tarafından yapılan anlaşma gereği futbolcuya sözleşme süresi boyunca ödenmesi gereken toplam ücret 3.375.000 EUR iken futbolcu ve ailesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu tutar 2.475.000 EUR’a indirilmiştir.

Futbolcumuz ve ailesine görüşmelerimiz esnasında göstermiş oldukları olumlu ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle teşekkür eder, Ajdin Hasic’e Beşiktaşımızda başarılar dileriz."

18 yaşındaki Hasic, sağ kanatta forma giyiyor.