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Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından

09.04.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaşlı futbolcu Welinton Souza: "Galibiyeti hak ettik. Çok iyi mücadele ettik"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenen Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Welinton Souza, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı oyuncu, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Alanyaspor gibi kaliteli bir rakibe karşı kolay maç olmaz. Galibiyeti hak ettik. Çok iyi mücadele ettik, yüksek tempoda, yüksek şiddette maç oynadık. Kazandığımız için gerçekten mutluyum." diye konuştu.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yeni oyun sistemi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Welinton, şunları kaydetti:

"Çok iyi çalışıyoruz, yeni sisteme adapte olmak açısından tüm takım eksiksiz şekilde hocamızın direktifleri doğrultusunda ciddi antrenmanlar yapıyoruz. Hatalar yapıyoruz ama bu maça baktığımızda hatalardan daha çok doğru iş yaptık. Doğru ritimle yeni sisteme çok daha çabuk adapte olacağız. Hayatta her zaman yeni şeyler öğreniyoruz, her hocayla birlikte herkesin takıma kattığı yeni şeyler oluyor. Hocamızla yeni bir oyun ve idman anlayışı geldi. Bizden istediklerini idmanlarda yapıp sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Daha iyiye gidiyoruz, bugün de bunu gösterdik. Henüz 2 hafta olmasına rağmen hocamızdan pozitif şeyler aldık. Bu da sahada göründü. Taraftarlarımızı da mutlu ettik." ​​​​​​​

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