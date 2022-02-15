YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beşiktaş, Altay maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Altay maçının hazırlıklarına başladı

15.02.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Altay maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay ile 19 Şubat Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki antrenmanda diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından 5’e 2 çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı takım, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını 17 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Manisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındıManisa'da terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı yakalandıAfyonkarahisar'da bir kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili 3 cinayet zanlısı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Altay

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Şubat Salı

İmsak
06:27
Sabah
07:52
Öğle
13:23
İkindi
16:16
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Kalça ameliyatı olup paylaştı! "Sargılar çıksın bakalım"

Kalça ameliyatı olup paylaştı! "Sargılar çıksın bakalım"

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil! Cinsel ilişkide bunu yapıyorsanız...

Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil! Cinsel ilişkide bunu yapıyorsanız...

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.