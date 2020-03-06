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Beşiktaş - Ankagücü maçında penaltı tartışması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.03.2020 20:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile Ankaragücü'nün karşı karşıya geldiği mücadelede tartışmalı bir an yaşandı.

Beşiktaş - Ankagücü maçında penaltı tartışması

Süper Lig'de 25. haftanın açılışında Beşiktaş'ın evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Maçın 38. dakikasında Michalak'ın ara pasında Sedat, ceza sahası içinde kaleci Karius'u geçerken yerde kaldı. Pozisyona yakın olan hakem Arda Kardeşler, aldatmaya yönelik hareketten Sedat'a sarı kart gösterdi ve Beşiktaş lehine endirekt vuruş kararı verdi.

Sedat Ağçay, pozisyonun ardından hakem Kardeşler'e yoğun itirazlarda bulunsa da sonuç değişmedi ve VAR odasından da izleme önerisi gelmedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.


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Beşiktaş ankaragücü penaltı pozisyonu tartışması süper lig Futbol

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