Beşiktaş-Antalyaspor maçında 21 futbolcu istese de oynayamayacak!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı nihayet oynanacak. O dönemden bugüne kadar iki takımın kadrosunda birçok değişiklik olduğu için toplamda 21 oyuncu maçta forma giyemeyecek.

SADECE O TARİHTE BULUNAN FUTBOLCULAR OYNAYABİLİYOR

TFF Futbol Müsabaka Talimatı’nın 18. maddesi gereğince erteleme müsabakalarına yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLER MAÇTA YOK

Beşiktaş’ta yeni transferler; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahada olamayacak.

Ayrılan futbolcular

Beşiktaş

Javi Montero

Emrecan Uzunhan

Josef Souza

Wout Weghorst

Antalyaspor

Hakan Özmert

Erkan Eyibil

Soner Aydoğdu

Gökdeniz Bayrakdar

Gelen futbolcular

Beşiktaş

Amir Hadziahmetovic

Omar Colley

Onur Bulut

Vincent Aboubakar

Alexandru Maxim

Antalyaspor

Erdal Rakip

Helton Leite

Bálint Szabó

Doğukan Sinik

Emrecan Uzunhan

Bertuğ Yıldırım

Mark Mampassi

Yannick Nkurunziza

