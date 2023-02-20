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Beşiktaş-Antalyaspor maçında 21 futbolcu istese de oynayamayacak!

20.02.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı o dönem Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle ertelenmişti. Yaklaşık 14 gün önce yeniden oynanması planlanan mücadele Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle 2. kez ertelenmişti. TFF'nin açıklamasına göre bu maç 26 Şubat Pazar günü oynanacak fakat 21 futbolcu forma giyemeyecek.

Beşiktaş-Antalyaspor maçında 21 futbolcu istese de oynayamayacak!
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı nihayet oynanacak. O dönemden bugüne kadar iki takımın kadrosunda birçok değişiklik olduğu için toplamda 21 oyuncu maçta forma giyemeyecek.

SADECE O TARİHTE BULUNAN FUTBOLCULAR OYNAYABİLİYOR

TFF Futbol Müsabaka Talimatı’nın 18. maddesi gereğince erteleme müsabakalarına yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ TRANSFERLER MAÇTA YOK

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Beşiktaş’ta yeni transferler; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahada olamayacak.

Ayrılan futbolcular

Beşiktaş

Javi Montero
Emrecan Uzunhan
Josef Souza
Wout Weghorst

Antalyaspor

Hakan Özmert
Erkan Eyibil
Soner Aydoğdu
Gökdeniz Bayrakdar

Gelen futbolcular

Beşiktaş

Amir Hadziahmetovic
Omar Colley
Onur Bulut
Vincent Aboubakar
Alexandru Maxim

Antalyaspor

Erdal Rakip
Helton Leite
Bálint Szabó
Doğukan Sinik
Emrecan Uzunhan
Bertuğ Yıldırım
Mark Mampassi
Yannick Nkurunziza

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