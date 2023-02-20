Beşiktaş-Antalyaspor maçında 21 futbolcu istese de oynayamayacak!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanması gereken Beşiktaş-Antalyaspor maçı nihayet oynanacak. O dönemden bugüne kadar iki takımın kadrosunda birçok değişiklik olduğu için toplamda 21 oyuncu maçta forma giyemeyecek.
TFF Futbol Müsabaka Talimatı’nın 18. maddesi gereğince erteleme müsabakalarına yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular forma giyebiliyor.
Beşiktaş’ta yeni transferler; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve son transfer Alexandru Maxim sahada olamayacak.
Ayrılan futbolcular
Beşiktaş
Javi Montero
Emrecan Uzunhan
Josef Souza
Wout Weghorst
Antalyaspor
Hakan Özmert
Erkan Eyibil
Soner Aydoğdu
Gökdeniz Bayrakdar
Gelen futbolcular
Beşiktaş
Amir Hadziahmetovic
Omar Colley
Onur Bulut
Vincent Aboubakar
Alexandru Maxim
Antalyaspor
Erdal Rakip
Helton Leite
Bálint Szabó
Doğukan Sinik
Emrecan Uzunhan
Bertuğ Yıldırım
Mark Mampassi
Yannick Nkurunziza