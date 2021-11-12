Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı bildirildi. İdmanın, dar alanda gerçekleştirilen kontrol pas çalışması ve minik kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına iki günlük iznin ardından 15 Kasım Pazartesi günü devam edecek.



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