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BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Başakşehir maçı kaç kaç?

12.11.2023 13:26 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Başakşehir maçı canlı olarak yayınlanıyor. Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmayı Hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Rıza Çalımbay yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkan siyah beyazlılar sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan karşılaşmayı takip etmek isteyenler de Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izleme ekranını arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı kaç kaç? İşte detaylar...

Rıza Çalımbay’ın öğrencileri Süper Lig'in 12. haftasında turuncu lacivertlileri konuk ediyor. Konuk ekip bu sezon çıktığı 11 maçtan yalnızca 2 kez galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma başladı. Beşiktaş Başakşehir maçına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. . İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının canlı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ 0 - 0 BAŞAKŞEHİR

Beşiktaş Başakşehir maçı bugün (12 Kasım 2023 Pazar) saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS'dan naklen ekrana geliyor.

Beşiktaş Başakşehir maçında ilk düdük çaldı. Hakem Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi.

BEŞİKTAŞ' BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Necip, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Bakhtiyor, Rebic, Muleka

RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay, Mahmut, Deniz, Aleksic, Serdar, Piatek

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