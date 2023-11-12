BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Başakşehir maçı kaç kaç?

Rıza Çalımbay’ın öğrencileri Süper Lig'in 12. haftasında turuncu lacivertlileri konuk ediyor. Konuk ekip bu sezon çıktığı 11 maçtan yalnızca 2 kez galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma başladı. Beşiktaş Başakşehir maçına dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. . İşte, Beşiktaş Başakşehir maçının canlı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ 0 - 0 BAŞAKŞEHİR

Beşiktaş Başakşehir maçı bugün (12 Kasım 2023 Pazar) saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS'dan naklen ekrana geliyor.

Beşiktaş Başakşehir maçında ilk düdük çaldı. Hakem Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi.

BEŞİKTAŞ' BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Necip, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Bakhtiyor, Rebic, Muleka

RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay, Mahmut, Deniz, Aleksic, Serdar, Piatek



