Beşiktaş Başkanı Çebi: "Önümüzdeki hafta teknik adam ve yeni oluşum konusu açıklanacak"

İZMİR (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, sportif direktörle sporun idare edilmesinde fayda gördüklerini ve yeni teknik direktörle ilgili önümüzdeki hafta açıklama yapacaklarını söyledi.

Çebi, yarın oynayacakları Göztepe maçı için geldiği İzmir'de, Bornova Folkart Time'daki "No1903 İzmir" isimli restoranın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni bir oluşuma gitmediklerini belirtti.

Avcı ile yapılan toplantıya değinen Çebi, "Benim beklediğim bir toplantı değildi. Konuşmalar sonucunda hocanın mutsuz olması, kamuoyunun baskısı olarak alınan sonuçlardan çok etkilenmesi ister istemez hocayla görüşmemize neden oldu. Bu görüşmede de en doğru yolun yolları ayırmak olacağını ifade ettik." diye konuştu.

- "Bir isim üzerine mutabakat yok"

Hafta içinde teknik direktör ve yeni bir oluşum için çalışma yürüteceklerini aktaran Çebi, şunları kaydetti:

"Alınan sonuçların ardından yeni oluşumla ilgili yönetici arkadaşlarımla pazartesi değerlendirme yapacağız. Çalıştığımız bir hoca mutlaka olacaktır ve kamuoyuna açıklanacaktır. Sportif direktörle sporun idare edilmesinde fayda görüyoruz. Böyle bir oluşumu arzu ediyoruz. Ama bir isim üzerine mutabakat yok. Bunlar haftaya değerlendirilecek. Yanlış bilgi verip değerlendirilme yapılmasını doğru bulmuyorum. Önümüzdeki hafta teknik adam ve yeni oluşum konusu kamuoyuna açıklanacak."