Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'dan futbolculara açık çek! "Rakamı siz belirleyin"

Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Chobani Stadı'nda oynanacak kritik derbi mücadelesinde hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure'nin şans verilmesi durumunda derbide görev yapması bekleniyor.

Ayrıca Beşiktaş'ta derbi öncesinde dört futbolcu Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Amir Murillo, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan, "Kadıköy" deplasmanında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı olacak.

DERBİ MESAİSİ YOĞUN

Öte yandan Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, derbi maçı öncesi oldukça yoğun bir mesai yürütüyor.

BAŞKAN ADALI HAZIRLIKLARI TAKİP ETTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol A takımının hazırlıklarını yakından takip ediyor. Her fırsatta teknik heyet ve oyunculara desteğini dile getiren başkan, takımın moralini yüksek tutmak amacıyla tesislerde zaman geçiriyor.

PRİM KARARI

Serdal Adalı, derbi galibiyeti durumunda verilecek prim konusunda da oyunculara önemli bir jestte bulundu.

"RAKAMI SİZ BELİRLEYİN"

Başkan Serdal Adalı, maç öncesinde tüm takıma, "Kazanın, rakamı siz belirleyin, gereğini yaparız" mesajı verdi.

Galibiyetin gelmesi halinde soyunma odasında Kaptan Orkun Kökçü ve futbolcular prim miktarını belirleyecek.

HEDEF GALİBİYET

Derbiye yoğun tempoda hazırlanan siyah-beyazlılar, Kadıköy'de kazanarak milli aradan moralli dönmeyi hedefliyor. Beşiktaş, bugün saat 17:00'de yapacağı antrenman ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayıp tesiste kampa girecek.