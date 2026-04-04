Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'dan futbolculara açık çek! "Rakamı siz belirleyin"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlı takımın hazırlıklarını tesislerde takip etti ve futbolculara prim müjdesini verdi. Kadıköy'den galibiyet çıkarılması halinde soyunma odasında Kaptan Orkun Kökçü ve arkadaşları istedikleri rakamı açıklayacak.

Cansu Çamcı

Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Chobani Stadı'nda oynanacak kritik derbi mücadelesinde hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure'nin şans verilmesi durumunda derbide görev yapması bekleniyor.

Ayrıca Beşiktaş'ta derbi öncesinde dört futbolcu Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Amir Murillo, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan, "Kadıköy" deplasmanında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı olacak.

DERBİ MESAİSİ YOĞUN

Öte yandan Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar, derbi maçı öncesi oldukça yoğun bir mesai yürütüyor.

BAŞKAN ADALI HAZIRLIKLARI TAKİP ETTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol A takımının hazırlıklarını yakından takip ediyor. Her fırsatta teknik heyet ve oyunculara desteğini dile getiren başkan, takımın moralini yüksek tutmak amacıyla tesislerde zaman geçiriyor.

PRİM KARARI

Serdal Adalı, derbi galibiyeti durumunda verilecek prim konusunda da oyunculara önemli bir jestte bulundu.

"RAKAMI SİZ BELİRLEYİN"

Başkan Serdal Adalı, maç öncesinde tüm takıma, "Kazanın, rakamı siz belirleyin, gereğini yaparız" mesajı verdi.

Galibiyetin gelmesi halinde soyunma odasında Kaptan Orkun Kökçü ve futbolcular prim miktarını belirleyecek.

HEDEF GALİBİYET

Derbiye yoğun tempoda hazırlanan siyah-beyazlılar, Kadıköy'de kazanarak milli aradan moralli dönmeyi hedefliyor. Beşiktaş, bugün saat 17:00'de yapacağı antrenman ile Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayıp tesiste kampa girecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldiBeşiktaş isyandaydı! TFF'den hakem Yasin Kol için karar geldi
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Asensio'nun son durumu belli oldu!
geçiniz primi vs, siz Galatasaray'a zarar vermek için fenere bile kaybedersiniz!
Kardeşim bu açık çek işini neden GS maçından önce yapmadın
aynen açık çek çevir kazı yanmasın..
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

MHP'nin İstanbul il ve ilçe teşkilatları feshedildi!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

