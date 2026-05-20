Kapat
TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

Türk futbolunda uzun süre konuşulacak soruşturmada yeni perde açıldı. Binlerce kişinin incelendiği dosyada şimdi gözler kulüp başkanları ve yöneticilere çevrildi. Federasyonun attığı son adım kulüplerde büyük tedirginlik yaratırken, ortaya atılan milyonluk bahis iddiası gündemi sarstı. Soruşturmanın sonuçları sadece isimleri değil, liglerin kaderini de değiştirebilir.

Cevdet Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu’nda geçen ekim ayında başlatılan bahis soruşturması yeni bir boyuta taşındı. Hakemler, teknik direktörler, futbolcular ve kulüp çalışanlarını kapsayan geniş çaplı incelemede şimdi de profesyonel liglerde görev yapan başkan ve yöneticiler mercek altına alındı. Son beş yılda görev yapan tüm yöneticilerin bilgileri için resmi süreç başlatıldı.

TFF’DEN BAKANLIĞA RESMİ YAZI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Soruşturmayı derinleştiren TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na başvurarak son beş yılda kulüplerde görev yapan başkan ve yöneticilerin T.C. kimlik numaralarını talep etti. Federasyonun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bakanlıkla karşılıklı protokol yaptığı öğrenildi.

Elde edilecek verilerin Spor Toto Teşkilatı üzerinden detaylı şekilde inceleneceği belirtildi.

5 BİNDEN FAZLA YÖNETİCİ TAKİPTE

Federasyon kaynaklarına göre yeni inceleme dalgasında 5 bini aşkın yönetici araştırılacak. Daha önce yaklaşık 20 bin kişinin incelendiği soruşturmada bu kez kulüp yöneticilerine odaklanılması futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

Kulüpleri en fazla endişelendiren konu ise Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi oldu. Talimata göre futbolcu veya teknik adamların bireysel bahis eylemleri kulüpleri doğrudan bağlamazken, başkan ve yöneticiler için aynı durum geçerli değil.

ŞİKE HÜKMÜ UYGULANABİLİR

Talimat gereğince bir kulüp başkanı ya da yöneticisinin kendi takımının maçına ilişkin bahis oynadığının belirlenmesi, doğrudan şike kapsamında değerlendiriliyor. Özellikle rakip takımın galibiyetine yönelik bahis tespit edilmesi halinde kulüpler için küme düşme cezası gündeme gelebilecek.

Soruşturmanın sonuçlarının Türk futbolunda önemli etkiler yaratması beklenirken, kulüplerin geleceğini etkileyebilecek kararların alınabileceği konuşuluyor.

TFF’DEN “KÜME DÜŞME” AÇIKLAMASI

Kayserispor cephesinden gelen “Binlerce futbolcu, yönetici bahis oynamış! Ligler tescil edilmesin! Küme düşme olmasın” çağrısına TFF’den yanıt geldi.

Federasyon yetkilileri, “Küme düşmeme gibi bir konu gündemimizde değil. Türk futbolunu temizlemeye çalışıyoruz. Böyle bir karar bizi geriye götürür” ifadelerini kullandı.

MHP’Lİ ERSOY’DAN ÇARPICI İDDİA

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Süper Lig’de bir kulüp başkanının yaklaşık 70 milyon liralık bahis oynadığını öne süren Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“9,75 TL’lik kupon yapan futbolculara adli süreçleri beklemeden ceza verdiyseniz, 60-70 milyonluk bahis oynayan kulüp başkanının cezasını da talimatlar gereği ligden düşürerek vermelisiniz. Bu başkanın ismini ben biliyorum” dedi.

bir gecede yasa çıkarır aklarsınız nede olsa ak partisiniz
olmaz düşemez. zamanında kanun çıkardınız. sahaya yansımadı denilecek ve düşme engellenecek
Kayseri önce UEFA'dan transfer yasağını kaldırsın sonra da kurnazlık yapmayıp futbolculara çalışanların olan borçlarını ödesin
