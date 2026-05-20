Miras davası devam eden Koçak ailesinde olaylar bitmedi: Ölen annesini gizlice defnetti!

Miras kavgalarıyla sık sık gündeme gelen Türkiye'nin en zenginlerinden Koçak Ailesi yine karıştı. Sabah'tan Bülent Cankurt aileye dair yeni iddiaları gündeme getirdi.

Servet Koçak'ın oğulları Recai ve Necati Koçak, 2022 yılında kız kardeşleri Naciye Koçak'ın, annelerinin servetini kullandığı iddiasıyla annelerinin tüm mal varlığı ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir koydurmuş, vasi tayin edilmesi için de dava açmıştı. Şimdi ise Recai Koçak ve Necati Koçak kardeşler, anneleri Servet Koçak'ın (89) ölümünü kendilerinden gizleyen ve habersiz şekilde defneden kız kardeşleri Naciye Koçak'ı savcılığa şikayet etti.

ÇALIŞANLARLA BİRLİKTE GÖMDÜ

Bülent Cankurt köşesinde olaya dair şunları yazdı:

"Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak, 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat etti ama kimsenin haberi olmadı! Çünkü beraber yaşadığı kızı Naciye Koçak, mahkemelik olduğu kardeşlerine haber vermeden aynı gün, evdeki iki çalışanıyla birlikte annesini defnetmiş! Vefat haberini sonradan öğrenen Servet Koçak'ın oğlu Recai Koçak, annesinin 7'sinde mevlit okutmak istemiş ve annesinin tüm dostlarını arayıp davet etmiş. Zaten Servet Hanım'ın vefatını da dostları bu davetle öğrenmiş. Bunu duyan Naciye Koçak, abisi Recai Koçak'a inat bir gün öncesine 'alternatif mevlit' organize etmiş."