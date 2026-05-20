MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Miras davası devam eden Koçak ailesinde olaylar bitmedi: Ölen annesini gizlice defnetti!

Servet Koçak’ın 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Koçak Ailesi içindeki miras krizi yeniden gündeme geldi. İddiaya göre oğulları Recai Koçak ve Necati Koçak, annelerinin ölümünün kendilerinden gizlendiğini ve kız kardeşleri Naciye Koçak tarafından habersiz şekilde defnedildiğini öne sürerek savcılığa başvurdu.

Miras davası devam eden Koçak ailesinde olaylar bitmedi: Ölen annesini gizlice defnetti!

Miras kavgalarıyla sık sık gündeme gelen Türkiye'nin en zenginlerinden Koçak Ailesi yine karıştı. Sabah'tan Bülent Cankurt aileye dair yeni iddiaları gündeme getirdi.

Miras davası devam eden Koçak ailesinde olaylar bitmedi: Ölen annesini gizlice defnetti! 1

Servet Koçak'ın oğulları Recai ve Necati Koçak, 2022 yılında kız kardeşleri Naciye Koçak'ın, annelerinin servetini kullandığı iddiasıyla annelerinin tüm mal varlığı ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir koydurmuş, vasi tayin edilmesi için de dava açmıştı. Şimdi ise Recai Koçak ve Necati Koçak kardeşler, anneleri Servet Koçak'ın (89) ölümünü kendilerinden gizleyen ve habersiz şekilde defneden kız kardeşleri Naciye Koçak'ı savcılığa şikayet etti.

Miras davası devam eden Koçak ailesinde olaylar bitmedi: Ölen annesini gizlice defnetti! 2

ÇALIŞANLARLA BİRLİKTE GÖMDÜ

Bülent Cankurt köşesinde olaya dair şunları yazdı:
"Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınlarından biri olan sosyetenin gözbebeği Servet Koçak, 10 Mayıs'ta, 89 yaşında vefat etti ama kimsenin haberi olmadı! Çünkü beraber yaşadığı kızı Naciye Koçak, mahkemelik olduğu kardeşlerine haber vermeden aynı gün, evdeki iki çalışanıyla birlikte annesini defnetmiş! Vefat haberini sonradan öğrenen Servet Koçak'ın oğlu Recai Koçak, annesinin 7'sinde mevlit okutmak istemiş ve annesinin tüm dostlarını arayıp davet etmiş. Zaten Servet Hanım'ın vefatını da dostları bu davetle öğrenmiş. Bunu duyan Naciye Koçak, abisi Recai Koçak'a inat bir gün öncesine 'alternatif mevlit' organize etmiş."

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kanal D'nin yaz dizisi gündemde! Yorum yağdıKanal D'nin yaz dizisi gündemde! Yorum yağdı
Ceyda Düvenci aşka geldi: "Koynunda uyanıp..."Ceyda Düvenci aşka geldi: "Koynunda uyanıp..."

Anahtar Kelimeler:
miras zengin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şu anda en büyük sorun" diyerek duyurdu: "Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız"

"Şu anda en büyük sorun" diyerek duyurdu: "Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız"

Bahreyn, ebola salgını nedeniyle 3 Afrika ülkesinden girişleri durdurdu

Bahreyn, ebola salgını nedeniyle 3 Afrika ülkesinden girişleri durdurdu

Hull City'nin finaldeki rakibi değişti!

Hull City'nin finaldeki rakibi değişti!

Reha Muhtar'ın son hali konuşuluyor! Yorum yağdı

Reha Muhtar'ın son hali konuşuluyor! Yorum yağdı

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek 'Çok yoğun talep var'

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek 'Çok yoğun talep var'

Geçen yıla göre 4 kat artınca göbek atarak çalıştılar

Geçen yıla göre 4 kat artınca göbek atarak çalıştılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.