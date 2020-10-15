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Beşiktaş Belediyesi, ilçe sakinleri için Saha Çözüm Ekibi kurdu

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.10.2020 11:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş Belediyesi, ilçe sakinleri için Saha Çözüm Ekibi kurdu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Belediyesi, ilçe sakinlerinin talep, öneri ve sorunlarını yerinde dinleyip çözmek için Saha Çözüm Ekibi kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tarafından başlatılan Saha Çözüm Hareketi ekipleri çalışmalarına başladı. Alanında uzman gençlerden oluşturulan ve vatandaşların sorunlarını bizzat yerinde dinleyen ekipler Beşiktaş’ta her eve ulaşacak.

Sosyal mesafeye dikkat edilerek iki kişilik gruplar halinde tüm hane ve iş yerlerinin kapısını çalan ekipler, vatandaşların talep ve önerilerini kayıt altına alıyor.

Ekipler, Beşiktaş Belediyesi’nin son 18 ayda yaptığı tüm çalışmaları içeren ve her mahalle için özel hazırlanan broşürlerin yanı sıra dezenfektan, maske ve Beşiktaş’ın kent kültürünü yansıtan dergisi B+’nın da bulunduğu çantaları vatandaşlara ulaştırıyor.

Vişnezade Mahallesi’nden çalışmalara katılan Akpolat, esnafı ziyaret ederek sorun ve talepleri doğrudan dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sahada kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Yaptıkları çalışma ile kapılara sadece ihtiyaç çantası bırakmadıklarını vurgulayan Akpolat, şunları kaydetti:

"Alanında uzman, genç ve dinamik arkadaşlarımızdan oluşan Saha Çözüm Ekibimiz, tüm mahallelerimizde komşularımızın hizmetinde olacak. Ekibimiz, içinde maske, dezenfektan gibi hijyen malzemeleri ile icraat ve projelerimizi anlatan broşürlerimizin, kent kültürü dergimizin bulunduğu paketleri komşularımıza iletmeye başladı. Ayrıca kapısını çaldığımız her bir komşumuzla anket çalışmaları da yapıyoruz. Beşiktaş’ta sorunların tespiti ve çözümü yolunda komşularımızın bu anketleri doldurmasını çok önemsiyoruz. Saha Çözüm Ekibimiz sayesinde artık komşularımızla iletişimimizi bir adım ileri taşıyarak sorunlara yerinde, hızlı ve kalıcı çözümler getirebileceğiz."

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