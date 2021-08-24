YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Beşiktaş, Bilal Ceylan'ı Bandırmaspor'a kiraladı

Beşiktaş, Bilal Ceylan'ı Bandırmaspor'a kiraladı

24.08.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Bilal Ceylan'ı Bandırmaspor'a kiraladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Bilal Ceylan'ın Bandırmaspor'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Bilal Ceylan, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Bandırmaspor'a geçici transfer olmuştur. Bilal Ceylan'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faciaya ramak kala! Sessizce geldiler, ruhu bile duymadıFaciaya ramak kala! Sessizce geldiler, ruhu bile duymadı
Büyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gittiBüyük buluşma! Can, Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüşmek için Rize'ye gitti
Avcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyorAvcılar Yeşilkent Deresi'ndeki kötü koku ve kirlilik rahatsızlık veriyor

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Ağustos Salı

İmsak
04:43
Sabah
06:16
Öğle
13:12
İkindi
16:56
Akşam
19:57
Yatsı
21:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Salı

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Adanaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Kayserispor, Mame Thiam ile anlaştı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz: "Hedefimiz kesinlikle ligde kalmak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.